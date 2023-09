Pētījumi atklājuši, ka cilvēki būvēja koka konstrukcijas pirms pusmiljona gadu

By

Pētnieki no Liverpūles universitātes un Aberistvitas universitātes ir atklājuši pierādījumus tam, ka cilvēki pirms pusmiljona gadu būvēja koka konstrukcijas. Komanda izraka labi saglabājušos koksni Kalambo ūdenskrituma arheoloģiskajā vietā Zambijā, kas datēta ar vismaz 476,000 XNUMX gadiem, pirms Homo sapiens evolūcijas. Akmens instrumentu griezuma pēdas uz koka liecina, ka agrīnie cilvēki veidoja un savienoja divus lielus baļķus, lai izveidotu struktūru, iespējams, platformu vai mājokļa daļu.

Šis atklājums apstrīd dominējošo uzskatu, ka akmens laikmeta cilvēki bija nomadi. Reģions nodrošināja daudzgadīgu ūdens avotu un pārtikas pārpilnību, ļaujot šiem cilvēkiem apmesties un būvēt struktūras. Koka konstrukciju atklāšana parāda, ka šiem agrīnajiem cilvēkiem bija intelekts, iztēle un prasmes radīt kaut ko tādu, kas nekad agrāk nebija pastāvējis.

Pētnieku grupa izmantoja jaunas luminiscences datēšanas metodes, lai noteiktu atradumu vecumu. Analizējot pēdējo reizi, kad minerāli apkārtējās smiltīs tika pakļauti saules gaismai, pētnieki varēja novietot koksni pusmiljona gadu vecumā. Šai jaunajai iepazīšanās metodei ir būtiska ietekme uz cilvēka evolūcijas izpratni un tā ļauj datēt senāk.

Kalambo ūdenskrituma vieta, kas atrodas Kalambo upē, atrodas uz Zambijas un Tanzānijas Rukvas reģiona robežas. Tas ir pazīstams ar savu arheoloģisko nozīmi un ir nominēts iekļaušanai UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. Jaunākie atklājumi uzsver šīs vietas nozīmi, un pētnieki apgalvo, ka tā tiek atzīta par Apvienoto Nāciju Organizācijas Pasaules mantojuma vietu.

Šis pētījums ir daļa no plašāka projekta “Deep Roots of Humanity”, ko finansē Apvienotās Karalistes Mākslas un humanitāro zinātņu pētniecības padome. Tā mērķis ir izpētīt, kā cilvēka tehnoloģijas attīstījās akmens laikmetā. Projekts ietver sadarbību ar Zambijas Nacionālo mantojuma saglabāšanas komisiju, Livingstonas muzeju, Moto Moto muzeju un Lusakas Nacionālo muzeju. Pētnieki paredz, ka no Kalambo ūdenskrituma vietas ūdens piesātinātajām smiltīm parādīsies vēl citi aizraujoši atklājumi.