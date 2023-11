Apollo 13 astronauts Tomass K. Mettinglijs 87 gadu vecumā aiziet mūžībā, atstājot problēmu risināšanas mantojumu

By

Tomass K. “TK” Metinglijs, izcilais NASA astronauts, kuram bija galvenā loma neveiksmīgajā Apollo 13 misijā, ir aizgājis mūžībā 87 gadu vecumā. Metinglija ievērojamie centieni atrisināt problēmas no zemes vadības palīdzēja apkalpi droši atgriezt atpakaļ. uz Zemi, neskatoties uz to, ka pirms palaišanas tika noņemts no misijas masaliņu iedarbības dēļ.

Lai gan Matinglija zināšanas nevarēja piedalīties faktiskajā lidojumā, tās zināšanas izrādījās nenovērtējamas, kad sprādziens kropļoja kosmosa kuģi ceļā uz Mēnesi. Izmantojot savas zināšanas un atjautību, Mattingly izstrādāja Mission Control procedūras, lai taupītu enerģiju, nodrošinot veiksmīgu atkārtotu iekļūšanu Zemes atmosfērā. Tā rezultātā astronauti Džeimss Lovels, Džeks Svigerts un Freds Heizs spēja izdzīvot mokošo ceļojumu.

Mattingly izcilais ieguldījums pārsniedza Apollo 13 misiju. Sākot savu karjeru kā ASV Jūras spēku pilots, viņš tika izvēlēts 1966. gada astronautu klasē. Vēlāk viņš bija komandmoduļa pilots Apollo 16 misijā un vadīja divas Space Shuttle misijas, atstājot paliekošu ietekmi uz kosmosa izpēti. .

Viņa ievērojamais stāsts tika iemūžināts atzītajā 1995. gada filmā “Apollo 13”, kurā aktieris Gerijs Sinīss atveidoja Metingliju. Pateicoties viņa centībai, zināšanām un problēmu risināšanas spējām, Mattinglijam bija nozīmīga loma mūsu izpratnes par kosmosu veicināšanā un ceļa veidošanā turpmākiem kosmosa pētījumiem.

