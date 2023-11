Jauni atklājumi atklāj pazudušos kontinentus, kas iegulti Dienvidaustrumāzijas džungļos

By

Ievērojamā zinātniskā izrāvienā Utrehtas universitātes pētnieki beidzot ir atraduši Amerikas Savienoto Valstu lieluma kontinenta paliekas, kas, domājams, ir pazudušas pēdējo 155 miljonu gadu laikā. Šis atklājums rada intriģējošus jautājumus par mūsu izpratni par Zemes ģeoloģisko vēsturi un iespējamību, ka vēl vairāk pazuduši kontinenti gaida atrašanu.

Iepriekš eksperti nebija pārliecināti, vai šis pazudušais zemes gabals ar nosaukumu Argoland ir nogrimis zem okeāna dibena, saplūdis ar lielāku sauszemes masu vai vienkārši palicis nepamanīts, peldot neredzamā vietā. Tomēr pēc plašiem septiņu gadu meklējumiem Nīderlandes pētnieki ir veiksmīgi izsekojuši Argolandes segmentus blīvajos Dienvidaustrumāzijas džungļos.

Revolucionārais pētījums, ko vadīja Dr. Eldert L. Advokaat, parāda, kā kontinenti, kad okeāni ir slēgti, sader kopā C veida konfigurācijā, kas pazīstama kā Pangaea. Tetijas okeāns, kur Argolande pazuda vēlā juras perioda laikā, kalpoja par šī ģeoloģiskā notikuma skatuvi. Lai gan lielākā daļa zemju laika gaitā maina formu kontinentālās novirzes dēļ, Argolandes pazušana bija unikāla.

Atšķirībā no Zēlandijas kontinenta, kas galu galā nogrima pēc atdalīšanās no Austrālijas pirms 80 miljoniem gadu, Argolandes liktenis, visticamāk, bija saistīts ar pakļaušanu. Subdukcija notiek, kad viena tektoniskā plāksne noslīd zem otras, pārstrādājot plāksnes malu Zemes apvalkā. Šī parādība radīja problēmas Argolandes atrašanā, jo nebija redzamas tipiskas subdukcijas pazīmes, piemēram, noslāņošanās un kalnu veidošanās.

Lai situāciju vēl vairāk sarežģītu, fragmenti, kas, domājams, ir no Argolandes, iepriekš tika atklāti Mjanmā un Indonēzijā. Tomēr šie paraugi izrādījās daudz vecāki par šķelšanos no Austrālijas, kas liecina par papildu nezināmas trūkstošas ​​zemes masas esamību. Viena ASV izmēra kontinenta pazušana rada jautājumus par to, cik daudziem citiem kontinentiem ir bijis līdzīgs liktenis.

Veicot pētījumus, Dr. Advokaat un Dr Douwe JJ van Hinsbergen atklāja Argolandes ceļojumu. Sākotnēji tas sadalījās mikrokontinentos, veidojot mazākus okeāna baseinus, kam raksturīga plānāka, bet blīvāka okeāna garoza. Šie fragmenti galu galā atdalījās un dreifēja, pirms tika iegulti Dienvidaustrumāzijas sulīgajos džungļos.

Šis revolucionārais atklājums izgaismo Zemes dinamisko ģeoloģisko pagātni un paplašina mūsu izpratni par Pangea. Pētījums ne tikai pēta, kā kontinenti sadalās un attīstās, bet arī sniedz ieskatu kontinentu izaugsmē. Atklājot pazudušo kontinentu noslēpumus, šīs zināšanas var atklāt daudzus atklājumus tādās jomās kā bioloģiskā daudzveidība un klimats.

Tā kā Argolandē tika atrasts pēdējais pazudis mīklas gabals, pētnieki tagad vēlas izpētīt citu zaudēto kontinentu iespējamību. Jo īpaši Klusais okeāns sniedz intriģējošu iespēju turpināt izmeklēšanu, jo Aļaskas un Britu Kolumbijas kalnu joslās slēpjas potenciāli trūkstošās teritorijas.

FAQ

Kas ir subdukcija?

Subdukcija ir ģeoloģisks process, kurā viena tektoniskā plāksne slīd zem otras, kā rezultātā plāksnes mala tiek pārstrādāta Zemes apvalkā.

Kas ir kontinentālais dreifs?

Kontinentu dreifs attiecas uz Zemes kontinentu kustību un pārvietošanos laika gaitā tektonisko plākšņu kustības dēļ.

Kas ir Pangea?

Pangea ir superkontinents, kas pastāvēja aptuveni pirms 335–175 miljoniem gadu, un tajā ir apvienoti visi pašreizējie kontinenti.

Kas ir Zelandija?

Zelandija ir iegremdēts kontinents, kas pirms miljoniem gadu atdalījās no Austrālijas un lielākoties atrodas zem Klusā okeāna dienvidu daļas.