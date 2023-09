Kāpēc mitohondriju DNS tiek nodota mātēm

By

Nesenais pētījums, kas publicēts Nature Genetics, ir atklājis iemeslu, kāpēc mitohondriju DNS (mtDNS) galvenokārt tiek nodota no mātēm viņu pēcnācējiem. Mitohondriji, kas pazīstami kā šūnu spēkstacija, ražo enerģiju, kas nepieciešama šūnu funkcijām. Šī organelle ir pilnībā izgatavota no ģenētiskās receptes, kas atrodama mātes DNS, savukārt tēva mtDNS nespēlē nekādu lomu.

Pētījumos ar cilvēka spermas šūnām pirms apaugļošanas netika konstatēta neskarta mtDNS, kas liecina, ka mitohondrijās nav vīriešu mtDNS. Pētījuma autori secināja, ka cilvēka spermatozoīdos nav mtDNS un ka mitohondriju genoms pārsvarā tiek mantots no mātes zīdītājiem.

Viens no iespējamiem šīs parādības izskaidrojumiem ir augstāks mitohondriju genoma mutāciju ātrums salīdzinājumā ar kodolgenomu. Šūnu dalīšanās laikā mitohondriji tiek nejauši sadalīti starp meitas šūnām, kā rezultātā dažas šūnas var saņemt neatbilstošus mitohondrijus. Tas var izraisīt palielinātas mutācijas un mtDNS šķelšanos. Spermas šūnām ir ierobežots dzīves ilgums, un tām ir jāpatērē liels enerģijas daudzums, lai sasniegtu olšūnu apaugļošanai. MtDNS klātbūtne spermas šūnās var uzkrāt mutācijas to straujā enerģijas patēriņa dēļ.

Turpretim olšūnas enerģijas iegūšanai nepaļaujas uz saviem mitohondrijiem. Viņi iegūst enerģiju no blakus esošajām šūnām, kas ļauj viņiem saglabāt veselīgu mtDNS, lai to nodotu nākamajām paaudzēm. Tas izskaidro, kāpēc mtDNS mātes mantojums ir izplatīts.

Lai gan šis pētījums sniedz ieskatu mtDNS mantojumā no mātes, tas neizskaidro retus gadījumus, kad mtDNS pārraide, šķiet, nāk no abiem vecākiem. Tomēr šie atklājumi var palīdzēt izprast auglības traucējumus, kas var tikt pārnesti caur olām vai spermu. Turklāt nesenie sasniegumi mitohondriju aizstājterapijas jomā ir ļāvuši piedzimt bērniem ar DNS no trīs dažādiem cilvēkiem, uzsverot mērķtiecīgu mutāciju un ģenētisku slimību potenciālu. Neskatoties uz mtDNS svarīgo lomu dzīvē, joprojām ir daudz ko uzzināt par tās izcelsmi un funkcijām.

