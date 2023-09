AlphaMissense: jauns AI modelis nepareizu variantu prognozēšanai

By

Pētnieki ir izstrādājuši revolucionāru AI modeli ar nosaukumu AlphaMissense, kas precīzi prognozē un raksturo cilvēka proteomu mēroga missense variantu patogenitāti vienas aminoskābes aizvietošanas līmenī. Šis modelis ir ļoti precīza olbaltumvielu strukturēšanas modeļa AlphaFold (AF) adaptācija ar papildu arhitektūras modifikācijām.

Missense varianti ir ģenētiskas izmaiņas, kas ietekmē olbaltumvielas, mainot aminoskābju secību. Lai gan tikai neliela daļa no šiem variantiem ir klasificēti kā patogēni vai labdabīgi, to funkciju precīza prognozēšana ir ļoti svarīga, lai izprastu slimības un izstrādātu mērķtiecīgu terapiju. Tomēr esošajiem prognozēšanas modeļiem ir ierobežojumi, kas kavē to efektivitāti, precīzi nosakot šo variantu nozīmi.

AlphaMissense pārvar šīs problēmas, iekļaujot AlphaFold spēju izprast vairākas secību izlīdzināšanas (MSA) un mācīties evolūcijas ierobežojumus no saistītajām sekvencēm. Modelis ir apmācīts ar vājām etiķetēm, piemēram, labdabīgiem variantiem un hipotētiskiem patogēniem variantiem, lai mazinātu cilvēku aizspriedumus. Tas pārspēj esošos modeļus, kas apmācīti klīniskajās datu bāzēs, un parāda ievērojamus uzlabojumus patogenitātes prognozēšanā konkrētos ar slimību saistītos gēnos.

Viena no AlphaMissense ievērojamajām iezīmēm ir tās spēja uztvert atšķirības atsevišķu variantu iedarbībā evolucionāli ierobežotās jomās. Modelis ņem vērā arī olbaltumvielu struktūru un aminoskābju sadalījumu, padarot prognozes saskaņā ar zināmajiem bioloģiskajiem principiem.

Lai apstiprinātu AlphaMissense precizitāti, pētnieki veica plašu missense variantu testēšanu no ClinVar datu bāzes. Modelis sasniedza lielu laukumu zem uztvērēja operatora līknes (auROC) un demonstrēja izcilu veiktspēju salīdzinājumā ar citiem modeļiem.

AlphaMissense izlaišana sniedz nenovērtējamus resursus pētnieku aprindām, tostarp nepareizu variantu prognozes, gēnu līmeņa patogenitātes prognozes un prognozes par visiem iespējamiem missense variantiem un aminoskābju aizstāšanu. Šie resursi atvieglos turpmāku izpēti par missense variantu funkcionālo nozīmi un veicinās progresu ģenētiskajā pētniecībā.

Kopumā AlphaMissense ir nozīmīgs sasniegums, prognozējot missense variantu efektus, un tas var uzlabot mūsu izpratni par ģenētiskajām slimībām un uzlabot klīnisko diagnostiku un terapiju.

