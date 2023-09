Asteroīds Bennu: NASA centieni novērst iespējamu sadursmi

By

NASA veic proaktīvus pasākumus, lai novērstu iespējamu sadursmi ar asteroīdu Bennu, kas tiek uzskatīts par vienu no bīstamākajiem asteroīdiem mūsu Saules sistēmā. NASA ir prognozējusi, ka Bennu, kas nosaukts senā ēģiptiešu mitoloģiskā putna vārdā, kas saistīts ar Sauli, radīšanu un atdzimšanu, varētu trāpīt Zemei.

Lai izpētītu tās izcelsmi un aizsargātu mūsu planētu, NASA 2016. gadā uzsāka OSIRIS-REx misiju. Šīs misijas mērķis bija savākt paraugu no Bennu un uzzināt vairāk par tās sastāvu. Ja aptuveni 510 metrus platais Bennu saduras ar Zemi, tas varētu atbrīvot enerģiju, kas līdzvērtīga 1,2000 megatonnām, kas ir 24 reizes jaudīgāks nekā lielākais jebkad uzbūvētais kodolierocis.

Tiek prognozēts, ka visticamākais iespējamas sadursmes laiks ir 2100. gadu beigas un 2200. gadu sākums, un visticamākais datums ir 24. gada 2182. septembris. Tomēr NASA lēš, ka šāda notikuma iespējamība 1. gadā ir 1,750 pret 2300 jeb 0.05%. Lai gan tiešā trieciena iespējamība ir zema, Bennu joprojām tiek klasificēts kā "potenciāli bīstams asteroīds", kas varētu pietuvoties Zemei pat 4.65 miljonus jūdžu attālumā.

Pēc septiņus gadus ilga ceļojuma kosmosa kuģis OSIRIS-REx 24. gada 2023. septembrī veiksmīgi nogādāja paraugu no Bennu. Savāktās deviņas unces paraugu nonāks Jūtas tuksnesī un tiks transportētas uz NASA Džonsona kosmosa centru Hjūstonā tālākai darbībai. analīze. Šie paraugi sniegs vērtīgu ieskatu mūsu Saules sistēmas agrīnajā vēsturē un asteroīdu veidos, kas apdraud Zemi.

Pētījuma rezultāti tiks paziņoti gaidāmajā preses konferencē 11. gada 2023. oktobrī. NASA uzskata, ka šis paraugs ir vēsturisks sasniegums, kas pēc nozīmes ir salīdzināms ar mēness iežu atgriešanos Apollo misiju laikā.

Rezumējot, NASA misija savākt paraugu no asteroīda Bennu ir daļa no viņu lielākajiem centieniem aizsargāt Zemi no iespējamām asteroīdu sadursmēm. Veiksmīga paraugu atgriešana veicinās labāku izpratni par asteroīdu draudiem un izgaismos mūsu Saules sistēmas agrīno vēsturi.

Avoti:

– Hindustānas laiki

- NASA