Ar AI darbināma video analīze varētu mainīt putnu uzvedības izpēti

Albertas universitātes datorzinātņu students ir izmantojis mākslīgo intelektu (AI), lai uzlabotu to pētījumu video analīzi, kuros pētīta sarkanspārnu melnspārnu un to ligzdu uzvedība. Video analīze ir ļoti svarīga, lai izprastu parazītisma ietekmi uz putnu uzvedību. Pašreizējā metode konkrētu putnu un to darbību identificēšanai prasa manuāli pārskatīt videomateriālu stundu skaitu un klausīties to atšķirīgos zvanus. Šis process ir laikietilpīgs un prasa zināšanas putnu bioloģijā.

Tomēr ar AI darbināma video analīze var revolucionizēt putnu uzvedības izpēti, automatizējot atsevišķu putnu un to darbību noteikšanu. Studente Priscilla Adebanji, kas strādāja pie šī projekta, izmantoja datorredzes rīkus un kustības noteikšanas algoritmus, lai uzlabotu neapstrādāto kadru un noteiktu precīzu laiku, kad putni apmeklē savas ligzdas, lai pabarotu savus cāļus, kā arī to, vai tie ienāk vai iziet. Šī automatizācija ievērojami samazina video pārskatīšanai nepieciešamo laiku, padarot datu vākšanas procesu efektīvāku.

Adebanji izstrādātā programmatūra joprojām ir jāpilnveido, taču tās potenciāls ir daudzsološs. Tas varētu ne tikai ietaupīt laiku un pūles datu vākšanai pētniecības nolūkos, bet arī plašāk izmantot dzīvnieku bioloģijas jomā. Tehnoloģiju varētu pielietot dažādām sugām un projektiem, paplašinot ekoloģiskās izpētes iespējas.

Turpmākais darbs pie programmas ietvers putnu ligzdas apmeklējuma ilguma analīzi un dzimuma noteikšanu, izmantojot putnu zvanu analīzi. Turklāt pētnieki plāno izpētīt šīs tehnoloģijas pielietojamību citiem dzīvniekiem, piemēram, grauzējiem.

Šis projekts parāda izaicinājumus un iespējas datorredzes un AI jomā. Strādājot ar reāliem scenārijiem un nezināmiem faktoriem, pētnieki varēja izstrādāt novatoriskus risinājumus, ko var izmantot dažādām lietojumprogrammām, tostarp pašbraucošiem transportlīdzekļiem un droniem.

Kopumā ar AI darbināmas video analīzes izmantošana putnu uzvedības pētījumos var racionalizēt datu vākšanas procesus un uzlabot ekoloģiskās izpētes iespējas. Šis projekts ir pavēris jaunas iespējas iesaistītajam studentam, rosinot interesi par AI karjeru un nodrošinot viņu zināšanu pielietojumu reālajā pasaulē.

Avots: Alberta Universitāte