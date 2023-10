Asteroīds Didymos un tā mēness dimorfoss: jauni ieskati no JWST novērojumiem

By

NASA DART misija kļuva par ziņu virsrakstiem, kad tā 2022. gada septembrī ietriecās asteroīdā Dimorphos, mainot tā orbitālo periodu. Astronomi nekavējoties pagrieza savus teleskopus, lai novērotu notikumu, ne tikai lai izpētītu ietekmi uz asteroīdu, bet arī gūtu vērtīgu ieskatu turpmākajiem planētu aizsardzības centieniem. Džeimsa Veba kosmosa teleskops (JWST) spēlēja izšķirošu lomu šajos centienos, sniedzot vērtīgus datus par Didymos-Dimorphos bināro asteroīdu sistēmu.

Jauns pirmsdrukas papīrs, kuru vadīja Endrjū Rivkins, DART izmeklēšanas vadītājs, atklāj ar JWST veikto turpmāko novērojumu rezultātus. Komanda teleskopā izmantoja divus instrumentus, NIRSpec (tuvās infrasarkanais spektrometrs) un MIRI (vidējais infrasarkanais instruments), lai izmērītu Didymos spektrus aptuveni divus mēnešus pēc DART trieciena. Viens no nozīmīgākajiem atklājumiem ir tas, ka Didymos un Dimorphos ir vienāds sastāvs, kas pieder pie parasto hondrītu klases, kas ir akmeņaini meteorīti, kas veido lielāko daļu meteorītu kritienu uz Zemes. Tas liek domāt, ka DART misija kalpoja kā lielisks modelis asteroīdiem, kas var apdraudēt mūsu planētu.

Jaunie novērojumi vēl vairāk papildina mūsu izpratni par Didymos sistēmu. Analizējot datus, zinātnieki secināja, ka Didymos un Dimorphos sastāvs ir līdzīgs. Turklāt viņi noteica, ka aptuveni 96% plūsmas, kas nāk no sistēmas, nāk no Didymos, jo tā ir lielāka.

Neskatoties uz ietekmi uz Dimorphos, pētnieki novērojumu laikā nenovēroja nekādas ievērojamas Didymos izmaiņas. Papildu spilgtuma vai netīrumu trūkums Didymos sistēmā liecina, ka asteroīds lielākoties izkļuva neskarts no trieciena. Tomēr daži intriģējoši novērojumi, izmantojot polarizētu gaismu, norāda uz iespējamām smalkām izmaiņām Didymos vidējā daļiņu izmērā vai atstarošanas spējā.

Šie atklājumi izceļ Didymos-Dimorphos sistēmas vērtību kā reprezentatīvu modeli potenciālo asteroīdu draudu izpētei un sagatavošanai tiem. Ņemot vērā notiekošos pētījumus un gaidāmos novērojumus, kas plānoti 2024. gada pavasarī, zinātnieki cer iegūt plašāku ieskatu šīs binārās asteroīdu sistēmas aizraujošajā dinamikā.

FAQ

1. Kas ir DART misija?

DART misija (Double Asteroid Redirection Test) ir NASA vadīta misija, kuras mērķis ir izpētīt zinātni un tehnoloģijas, kas nepieciešamas, lai mainītu asteroīda kursu, kas virzās uz Zemi. Tas ietver kosmosa kuģa novirzīšanu, lai ietriektu asteroīda pavadoni un izmērītu tā orbītā radušās izmaiņas.

2. Kas ir parastie hondrīti?

Parastie hondrīti ir akmeņainu meteorītu veids, kas ir visizplatītākie meteorītu kritumi uz Zemes. Tie galvenokārt sastāv no silikātu minerāliem un satur mazas, apaļas daļiņas, kas pazīstamas kā hondrulas, kas veidojās agrīnajā Saules sistēmā.

3. Kā Džeimsa Veba kosmiskais teleskops veicina asteroīdu novērojumus?

Džeimsa Veba kosmiskais teleskops (JWST) ir aprīkots ar moderniem instrumentiem, kas ļauj astronomiem ļoti detalizēti pētīt asteroīdus. Tās iespējas ietver asteroīdu spektru mērīšanu, to spilgtuma izmaiņu novērošanu un ieskatu sniegšanu par to sastāvu un fiziskajām īpašībām. JWST ir izšķiroša loma mūsu izpratnes veicināšanā par asteroīdiem un to iespējamās ietekmes riskiem.