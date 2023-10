Vai drupināts vulkāniskais iezis var noturēt atslēgu oglekļa noņemšanai?

By

Revolucionārais lauka pētījums, ko veica pētnieki Kalifornijas Universitātē Deivisā un Kornela Universitātē, atklāja potenciālu risinājumu oglekļa noņemšanas problēmai. Pievienojot aramzemei ​​sasmalcinātus vulkāniskos iežus, šie zinātnieki ir atklājuši veidu, kā augsnē uzglabāt oglekli pat ārkārtējos sausuma apstākļos. Šī aizraujošā attīstība tika publicēta žurnālā Environmental Research Communications.

Šīs inovācijas process ir pazīstams kā klinšu atmosfēras iedarbība. Kad lietus ūdens nonāk saskarē ar vulkāniskajiem iežiem, tas uztver oglekļa dioksīdu no gaisa un efektīvi bloķē to klintī. Parasti šis process notiek miljoniem gadu, padarot to pārāk lēnu, lai neitralizētu globālo sasilšanu. Tomēr, sadalot iezi smalkos putekļos, zinātniekiem ir izdevies ievērojami paātrināt iežu noturību.

Iepriekšējos pētījumos ir aplēsts, ka šī uzlabotā klinšu atmosfēras iedarbības versija nākamo 215 gadu laikā var uzglabāt satriecošus 75 miljardus tonnu oglekļa dioksīda, ja tā tiks ieviesta aramzemēs visā pasaulē. Tomēr līdz šim tehnoloģija nebija pārbaudīta īpaši sausā klimatā.

Šis nesenais lauka pētījums veiksmīgi pierādīja, ka sasmalcināti vulkāniskie ieži patiešām var būt vērtīgs līdzeklis oglekļa uzglabāšanai pat sausuma skartos apstākļos. Šī atklājuma ietekme varētu būt nozīmīga, jo tas ir daudzsološs veids, kā mazināt klimata pārmaiņas un samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas. Iekļaujot šo paņēmienu lauksaimniecības praksē, lauksaimnieki varētu dot ieguldījumu oglekļa aizvadīšanas pasākumos, vienlaikus turpinot kultivēt savas kultūras.

Tā kā pasaule turpina cīnīties ar steidzamo vajadzību pēc oglekļa samazināšanas, pētījuma atklājumi sniedz cerību un iedvesmu. Neapšaubāmi būs nepieciešami turpmāki pētījumi un lauka izmēģinājumi, taču iespēja, ka sasmalcinātiem vulkāniskajiem iežiem varētu būt izšķiroša nozīme klimata pārmaiņu mazināšanā, ir aizraujoša pārdomāta perspektīva.

FAQ

Kas ir klinšu laikapstākļi?

Iežu laikapstākļi ir dabisks process, kas notiek, kad akmeņos esošie minerāli reaģē ar atmosfēras gāzēm, piemēram, oglekļa dioksīdu, veidojot jaunus savienojumus vai izšķīdinot esošos. Laika gaitā šis process var noņemt oglekļa dioksīdu no gaisa un uzglabāt to akmeņos.

Kā sasmalcināti vulkāniskie ieži var uzlabot iežu laika apstākļu noturību?

Vulkānisko iežu sasmalcināšana smalkos putekļos paātrina iežu dēdēšanas procesu. Palielinot iežu daļiņu virsmas laukumu, vairāk oglekļa dioksīda var reaģēt ar minerāliem īsākā laikā, efektīvi bloķējot oglekli.

Kādi ir iespējamie ieguvumi no sasmalcinātu vulkānisko iežu izmantošanas aramzemēs?

Iestrādājot aramzemēs sasmalcinātus vulkāniskos iežus, oglekļa dioksīdu var uztvert no atmosfēras un uzglabāt augsnē. Tas ne tikai palīdz mazināt klimata pārmaiņu ietekmi, bet arī uzlabo augsnes kvalitāti un auglību. Turklāt lauksaimnieki, kas izmanto šo paņēmienu, potenciāli varētu veicināt globālos oglekļa noņemšanas centienus, vienlaikus saglabājot savu lauksaimniecības produktivitāti.

Vai sasmalcinātus vulkāniskos iežus var izmantot visa veida klimatā?

Lai gan iepriekšējie pētījumi bija vērsti uz sasmalcinātu vulkānisko iežu potenciālu dažādos klimatiskajos apstākļos, nesenajā lauka pētījumā to īpaši pārbaudīja sausā klimatā. Rezultāti liecināja, ka pat sausuma apstākļos oglekli joprojām var veiksmīgi uzglabāt augsnē, izmantojot šo metodi. Tomēr ir vajadzīgi vairāk pētījumu un testēšanas, lai pilnībā izprastu tā efektivitāti un pielietojamību dažādos klimatiskajos apstākļos.