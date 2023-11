Gigantisko seno nēģu atklāšana: ieskats niknā plēsoņa evolūcijā

By

Pētnieki nesen ir veikuši ievērojamu atklājumu Ziemeļķīnā, atklājot divu nēģu sugu fosilijas, kas uzplauka pirms aptuveni 160 miljoniem gadu. Šīs fosilijas atklāj šo seno zivju intriģējošo evolūciju, atklājot, ka tās jau ir pārvērtušās par milzīgiem plēsējiem ar žokļa garumu, kas ir izauguši vairāk nekā desmit reizes lielāki nekā viņu agrākie radinieki.

Nēģiem, ko bieži dēvē par “dzīvām fosilijām”, ir bagāta evolūcijas vēsture, kas aizsākās 360 miljonus gadu. Šīs radības ir palikušas salīdzinoši nemainīgas visā šajā plašajā periodā, izpelnoties tām savu pelnīto segvārdu. Lai gan mūsdienu nēģi var sasniegt pat metru garumu, to paleozoja senči bija tikai dažus centimetrus gari. Viena no jaunatklātajām senajām nēģu sugām, vārdā Yanliaomyzon occisor, bija vairāk nekā 64 centimetrus (25 collas) no gala līdz astei, kas ilustrē ievērojamo pieaugumu, ko šīs zivis piedzīvoja laika gaitā.

Fosilijas tika atrastas sauszemes Yanliao Biota teritorijā, Ziemeļķīnas vietā, kas ir slavena ar izcili labi saglabājušajām Lāgerštetes fosilijām. Šīs fosilijas sniedz unikālu iespēju paleontologiem iedziļināties mūsdienu nēģu evolūcijas vēsturē un senču barošanās bioloģijā.

Pētnieku grupa, kuru vadīja Feixiang Wu no Ķīnas Zinātņu akadēmijas, veica plašu analīzi par divām nēģu sugām, izmantojot progresīvas metodes, piemēram, rentgena mikrodatorizēto tomogrāfiju, ļaujot viņiem vizualizēt fosilijas sarežģītā 3D detaļā. Līdzās saviem tuviem radiniekiem, nēģiem, nēģi pieder dzīvu bezžokļu mugurkaulnieku grupai. Šīs ievērojamās jūras radības atgādina zušus, un tiem ir gari un bezzvīņaini ķermeņi. Tomēr ir svarīgi atzīmēt, ka zuši ir daudz jaunākas sugas, kurām piemīt novatoriskas īpašības, piemēram, žokļi un kauli.

Atšķirībā no citām zivīm, kas barošanai izmanto žokļus, nēģiem ir apaļa, asa zobaina mute, kas ļauj tiem sūkt upura asinis. Nēģi ir vieni no agrākajiem zināmajiem mugurkaulniekiem, un to barošanās uzvedībai ir ievērojama nozīme mugurkaulnieku evolūcijas pētījumos. Kā savā publicētajā rakstā skaidro Vu, Janvjers un Džans, nēģi cieši pieķeras saimniekiem vai laupījumam un barojas, patērējot asinis vai nogriežot audus, izmantojot zobaino mutes zīdītāju.

Neskatoties uz to nozīmi mugurkaulnieku evolūcijas izpratnē, nēģu evolūcijas vēstures atšifrēšana ir izrādījusies sarežģīta fosiliju ierobežotās pieejamības dēļ. Joprojām nav skaidrs, kad tieši nēģiem attīstījās sarežģīti barošanai paredzēti zobi, jo to agrīnajiem līdziniekiem trūka pirmā kāpura stadijas, kas novērota mūsdienu nēģu dzīves ciklā, kur to olas izšķiļas kā akli, tārpiem līdzīgi radījumi, kas ierok dūņās.

Jaunatklātās juras laikmeta nēģu sugas sniedz vērtīgas norādes par seno nēģu barošanās uzvedību un dzīves ciklu. Šo sugu lielākais izmērs, iespējams, ļāva tām migrēt uz garākiem attālumiem, paplašināt to diapazonu, dēt vairāk olu un efektīvāk pielāgoties sālsūdens videi.

Veicot rūpīgu pārbaudi, pētnieki atklāja arī skeleta paliekas, tostarp zobus, žokļa kaulus un pat neidentificētu kaulainu zivju galvaskausus abu fosilo sugu zarnu traktā. Šīs paliekas spēcīgi norāda uz seno nēģu gaļas ēšanas paradumiem, padarot tos par senākajiem nēģu ierakstiem ar skaidri noteiktu barošanas režīmu.

Pētījums apgāž iepriekšējos pieņēmumus par mūsdienu nēģu bioģeogrāfisko avotu, norādot uz dienvidu puslodi kā to iespējamo izcelsmi. Tas uzsver fosiliju nozīmi evolūcijas plaisu pārvarēšanā un sniedz jaunu ieskatu šo apbrīnojamo radījumu izcelsmē un plēsonīgajā dabā. Rezultāti ir publicēti cienījamā zinātniskajā žurnālā Nature Communications.

FAQ

1. Kas ir nēģi?

Nēģi ir senas zivju sugas, kas pazīstamas ar savu bezžokļu, zušiem līdzīgu izskatu un unikālu barošanās uzvedību, kas ietver citu zivju asiņu sūkšanu.

2. Cik veci ir nēģi?

Nēģi pastāv jau aptuveni 360 miljonus gadu, tāpēc tie ir saukti par “dzīvām fosilijām” to nelielo evolūcijas izmaiņu dēļ laika gaitā.

3. Ko nesenie fosiliju atklājumi atklāja par nēģiem?

Ziemeļķīnijā atklātās fosilijas liecina, ka nēģi jau bija kļuvuši par lieliem plēsējiem pirms vairāk nekā 160 miljoniem gadu, augot vairāk nekā desmit reizes garāki nekā viņu agrākie senči.

4. Kā tika analizētas fosilijas?

Pētnieki izmantoja rentgena mikrodatorizēto tomogrāfiju, lai vizualizētu fosilijas 3D detaļās, ļaujot viņiem gūt ieskatu seno nēģu struktūrā un īpašībās.

5. Kur tika atrastas fosilijas?

Fosilijas tika atklātas sauszemes Janliao biotā Ķīnas ziemeļdaļā, kas ir slavena vieta, kas pazīstama ar labi saglabājušām fosilijām.

6. Kāda ir fosiliju atklājumu nozīme?

Fosilijas sniedz vērtīgu informāciju par nēģu evolūcijas vēsturi un barošanās bioloģiju, atklājot to seno izcelsmi un plēsīgo uzvedību.

7. Ko pētnieki atrada seno nēģu zarnu traktā?

Pētnieki atklāja skeleta paliekas, tostarp zobus, žokļa kaulus un neidentificētus kaulu zivju galvaskausus, kas liecina, ka šiem senajiem nēģiem bija gaļas ēšanas diēta.

8. Kāds ir mūsdienu nēģu bioģeogrāfiskais avots?

Pretēji iepriekšējiem pieņēmumiem pētījums liecina, ka dienvidu puslode ir iespējamais mūsdienu nēģu bioģeogrāfiskais avots.