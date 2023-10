Lielapjoma akustiskie rezonatori nodrošina precīzu akustiskās enerģijas mērījumu

By

Pētnieki no Hārvardas universitātes un Purdjū universitātes ir izstrādājuši stratēģiju, lai kontrolētu un nolasītu silīcija vakances lielapjoma akustiskajos rezonatoros, kas izgatavoti no 4H silīcija karbīda (SiC). Šiem rezonatoriem, kas pastiprina vai filtrē akustiskos viļņus, ir dažādi pielietojumi, tostarp RF telekomunikācijas un kvantu tehnoloģijas. Tomēr precīzi izmērīt tajos laika gaitā uzkrāto akustisko enerģiju ir bijis izaicinājums. Pētnieku stratēģija ietver rezonatora defektu absorbēto vai pastiprināto frekvenču regulēšanu. Viņi izmantoja ierīci, ko sauc par sānu virstoņu lielapjoma akustisko rezonatoru (LOBAR), kas izgatavota no 4H SiC, lai demonstrētu silīcija vakanču spin-akustisko kontroli. Viņi veica frekvenču spektra analīzi un izmantoja optisko nolasījumu, lai vizualizētu ierīces rezonanses režīmu. Neinvazīvie mērījumi ļauj precīzi raksturot mikroelektromehānisko sistēmu akustiskās īpašības. Šis pētījums paver jaunas iespējas uzticamu un augstas veiktspējas signālu apstrādes ierīču izgatavošanai.

Avots: Nature Electronics (DOI: 10.1038/s41928-023-01029-4)