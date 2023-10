Meklējam savienojumus starp ātriem radio uzliesmojumiem un gravitācijas viļņiem

By

Kopsavilkums: Astronomus jau sen ir ieinteresējuši ātri radio uzliesmojumi, intensīvi radioviļņu uzplaiksnījumi, kas ilgst tikai sekundes daļu, bet izdala tikpat daudz enerģijas kā saule gadu laikā. Šiem uzliesmojumiem ir vairāki iespējamie izskaidrojumi, tostarp ļoti magnetizētas neitronu zvaigznes, blīvu zvaigžņu sadursmes vai citas eksotiskas parādības. Lai noteiktu, kuras teorijas ir pareizas, zinātnieki ir pievērsušies gravitācijas viļņu teleskopiem, lai meklētu savienojumus.

Gravitācijas viļņi, kas ir viļņi Visuma audumā, var sniegt papildu informāciju par ātriem radio uzliesmojumiem. Atšķirībā no elektromagnētiskajiem signāliem, piemēram, gaismas vai radioviļņiem, gravitācijas viļņi iet cauri matērijai neskarti. Astronomi jau ir atklājuši gravitācijas viļņus no kompaktu zvaigžņu sadursmes sistēmām un apzinās, ka ātri radio uzliesmojumi var radīt arī gravitācijas viļņu signālus.

Jaunā pētījumā, kas publicēts žurnālā The Astrophysical Journal, pētnieki salīdzināja datus no desmitiem ātru radio pārrāvumu novērojumu ar informāciju no gravitācijas viļņu teleskopiem. Novērtējot katra ātrā radio uzliesmojuma attālumu un atrašanās vietu, zinātnieki meklēja gravitācijas viļņu signālus katra notikuma laikā un debesu atrašanās vietā.

Lai gan pētnieki šajā pētījumā neatklāja nekādus pārliecinošus savienojumus starp ātrajiem radio uzliesmojumiem un gravitācijas viļņiem, tuvākais sprādziens viņu paraugā sniedza vērtīgu ieskatu. Lai gan attālums līdz uzliesmojumam joprojām ir neskaidrs, gravitācijas viļņu detektoru jutīgais diapazons tuvojas tam, liekot zinātniekiem domāt, ka gravitācijas viļņu avoti varētu radīt nelielu daļu ātro radio uzliesmojumu.

Šis pētījums uzsver, cik svarīgi ir izmantot vairākus novērošanas kanālus un datus, lai atklātu astrofizisko parādību noslēpumus. Turpmāki pētījumi un sadarbība starp radioastronomiem un gravitācijas viļņu astronomiem var tuvināt mūs izpratnei par ātru radio uzliesmojumu izcelsmi un gravitācijas viļņu lomu to ražošanā.

Definīcijas:

– Ātri radio uzliesmojumi: intensīvi radioviļņu uzplaiksnījumi no kosmosa, kas ilgst ļoti īsu laiku, bet izstaro tikpat daudz enerģijas kā saule gadu laikā.

- Gravitācijas viļņi: viļņošanās telpas laika audumā, ko izraisa masīvu objektu paātrinājums. Tos paredzēja Einšteina vispārējās relativitātes teorija, un tie pirmo reizi tika tieši atklāti 2015. gadā.

– Elektromagnētiskie signāli: elektrisko un magnētisko lauku viļņi, kas izplatās telpā, piemēram, gaisma, radioviļņi un rentgena stari.

Avoti:

– *The Astrophysical Journal*: pētījums par ātru radio uzliesmojumu un gravitācijas viļņu datu savstarpējām atsaucēm.