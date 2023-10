Astronomi pauž bažas par BlueWalker3 satelītu un nākotnes zvaigznājiem

By

Astronomi brīdina par iespējamiem traucējumiem, ko rada BlueWalker3 satelīts un līdzīgi satelīti zemās Zemes orbītā. Kompānijas AST SpaceMobile izstrādātais satelīts ir kļuvis par vienu no spožākajiem objektiem debesīs, pārspējot pat dažas Piena Ceļa spožākās zvaigznes. AST SpaceMobile mērķis ir izveidot orbitālo šūnu torņu tīklu, lai nodrošinātu globālu platjoslas savienojumu.

Astronomi jau ir noraizējušies par satelītu megakonstelācijām, piemēram, SpaceX Starlink, kas var traucēt astronomiskos novērojumus to spīdīgo virsmu dēļ, un astronomus satrauc BlueWalker3 izvietošana un tā ietekme uz nākotnes zvaigznājiem. BlueWalker3 satelīts ir priekštecis AST SpaceMobile BlueBird satelītiem, kas ir pat lielāki un spilgtāki nekā Starlink satelīti.

Pašlaik visā pasaulē ir plānotas 18 zvaigznājus, kurās kopumā paredzēts palaist pusmiljonu satelītu, kas ir simtkārtīgs pieaugums salīdzinājumā ar pašreizējo satelītu skaitu. Šo satelītu izplatība ir radījusi bažas zvaigžņu vērotāju vidū, jo tie rada spilgtas takas un apkārtējo spīdumu, kas var kavēt astronomiskos pētījumus un traucēt vājus debess objektus.

Nesenajā pētījumā par satelīta BlueWalker3 ietekmi tika apkopoti novērojumi no amatieru un profesionāliem astronomiem visā pasaulē. Tas atklāja, ka BlueWalker3 ir tikpat spilgts kā divas no spožākajām zvaigznēm debesīs. Pētījums izceļ problēmas globālo raksturu, un tā ietekme ir redzama visur pasaulē.

Reaģējot uz bažām, AST SpaceMobile paziņoja, ka sadarbojas ar astronomiem, lai samazinātu traucējumus, un uzsvēra, ka viņu zvaigznājs sastāvēs no aptuveni 90 satelītiem, salīdzinot ar desmitiem tūkstošu, ko plānojuši citi uzņēmumi. Tomēr BlueBird satelīti ir daudz lielāki un spilgtāki nekā esošie satelīti, tādēļ tie rada lielas bažas astronomiem.

Pašlaik nav noteikumu, kas novērstu spilgtu un apjomīgu satelītu zvaigznāju palaišanu. Zinātnieki, tumšo debesu aizstāvji un pamatiedzīvotāju tiesību grupas iestājas par noteikumiem, lai aizsargātu astronomiskos novērojumus un saglabātu nakts debesis. Kamēr tiek veikti pasākumi, lai samazinātu satelītu spilgtumu, satelītu palaišanas temps joprojām ir ātrs.

– Attēla avots: Marco Langbroek/Delftas Tehniskā universitāte

– Avota raksts: [The New York Times] (nav norādīts URL)