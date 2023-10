Zinātnieki atklāj potenciālo dubļu ezeru uz Marsa

By

Zinātnieki ir atraduši pierādījumus par to, kas, viņuprāt, kādreiz bija dubļu ezers uz Marsa, kas varētu sniegt vērtīgas norādes, meklējot pagātnes dzīvības pazīmes uz planētas. Pētījums koncentrējās uz Hydraotes Chaos, Marsa haosa apvidu, kas sastāv no kalniem, krāteriem un ielejām. Pētnieki analizēja NASA Mars Reconnaissance Orbiter uzņemtos attēlus un identificēja līdzenu zonu Hydraotes Chaos, kurā bija redzamas nogulumu un dubļu pazīmes, kas burbuļoja no apakšas.

Pētījums liecina, ka pirms aptuveni 3.4 miljardiem gadu Hidraotes haosā sabruka ūdens nesējslāņu sistēma, izraisot masīvus plūdus, kas uz virsmas nogulsnēja lielu daudzumu nogulumu. Šie nogulumi, ja tos rūpīgi pārbauda, ​​potenciāli varētu saturēt Marsa pagātnes dzīves biosignatūras. Pētnieki uzskata, ka nogulsnes dubļu ezerā veidojās pirms aptuveni 1.1 miljarda gadu, krietni pēc tam, kad Marsa gruntsūdeņi, visticamāk, bija pazuduši un planēta bija kļuvusi neviesmīlīga.

Nākotnē zinātnieki cer turpināt pētīt seno dubļu ezeru, lai noteiktu, kad Marss varēja būt apdzīvojams un potenciāli tajā atradies dzīvība. NASA Eimsas pētniecības centrs izstrādā instrumentu EXCALIBR (Regolīta lipīdu biomarķieru ķīmiskās analīzes ekstraktors), ko varētu izmantot, lai pārbaudītu akmeņus biomarķieriem, jo ​​īpaši lipīdiem. Ir apsvērumi par EXCALIBR izmantošanu nākotnē NASA misijā uz Mēnesi vai Marsu, jo Hydraotes Chaos ir potenciāla šī instrumenta nolaišanās vieta.

Šis pētījums sniedz jaunu gaismu par iespēju, ka Marss kādreiz varētu būt dzīvs, un uzsver Marsa reljefa turpmākas izpētes un analīzes nozīmi. Tas piedāvā aizraujošas perspektīvas nākotnes misijām, kuru mērķis ir atklāt Marsa noslēpumus un iespējamās pagātnes dzīves pazīmes.

