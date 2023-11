By

Burvīgs attēls, kas uzņemts no Starptautiskās kosmosa stacijas, atklāj mīklaino Trou au Natron — vulkānisko bedri un sodas ezeru, kas atrodas Čadas ziemeļu reģionā. No augšas šim valdzinošajam ģeoloģiskajam brīnumam ir neticami līdzība ar spokainu seju, kas lūkojas debesīs. Zinātnieki uzskata, ka šī pārsteidzošā vizuālā ilūzija ir rezultāts ēnu spēlēm, ko rada kalderas malas, kas ir vulkāna krātera veids, kas rodas spēcīgu izvirdumu vai virsmas sabrukšanas rezultātā daļēji nosusinātā magmas kamerā.

Iezīmes, kas atgādina "acis" un "degunu", patiesībā ir plēnes konusi — stāvi, konusveida veidojumi, kas materializējas ap vulkāniskām atverēm. Tiek lēsts, ka šie plēnes konusi ir salīdzinoši jauni un, iespējams, veidojušies pēdējo dažu miljonu vai pat tūkstoš gadu laikā. Sejas “muti” ieskauj raksturīga balta garoza, ko veido nātrons, unikāls nātrija karbonāta, nātrija bikarbonāta, nātrija hlorīda un nātrija sulfāta maisījums. Ģeotermālās aktivitātes reģionā izraisa avota ūdens uzkrāšanos uz virsmas, iztvaikošanu un ar minerālvielām bagātu tvaiku izdalīšanos, kā rezultātā veidojas šī minerālā garoza.

Trou au Natron atrodas dienvidaustrumos no Tarso Toussidé — pārsteidzoša vulkāniska struktūra ar fumaroliem un aktīvs stratovulkāns — viena no daudzajām vulkāniskajām virsotnēm, kas atrodamas Tibesti kalnos. Tā attālā atrašanās vieta rada izaicinājumus zinātniskai izpētei, taču 1960. gados veiktie pētījumi liecina, ka Trou au Natron reiz bija piepildīts ar ledāju ezeru, kas stiepās simtiem metru dziļi aptuveni pirms 14,000 2015 gadu. Jāatzīmē, ka 120,000. gada ekspedīcija, kuru vadīja vācu pētnieks Stefans Krēpelins, ne tikai sasniedza šo vietu, bet arī savāca pārakmeņojušos ūdens aļģu paraugus, kas datēti ar aptuveni XNUMX XNUMX gadiem.

Pateicoties satelītnovērojumiem, mūsu izpratne par reģionu ir ievērojami paplašinājusies. Pētnieki no Kembridžas universitātes izmantoja datus no NASA Terra satelīta ASTER sensora, lai izveidotu aptuvenu vulkāniskās aktivitātes laika grafiku šajā apgabalā. Viņu analīze atklāja, ka Trou au Natron veidošanās ir viens no jaunākajiem nozīmīgākajiem ģeoloģiskajiem notikumiem šajā dinamiskajā reģionā.

Ēteriskais attēls ar apzīmējumu ISS068-E-53507 tika uzņemts ar Nikon D5 digitālo kameru, kas aprīkota ar 500 milimetru fokusa attālumu. Tas ir pārveidots, lai uzlabotu kontrastu un novērstu objektīva artefaktus, un tas ir pieejams, izmantojot ISS Crew Earth Observations Facility un Zemes zinātnes un attālās uzrādes vienību Džonsona kosmosa centrā. Starptautiskā kosmosa stacijas programma uzsver, cik svarīgi ir astronautiem uzņemt šos vērtīgos Zemes attēlus, nodrošinot to pieejamību zinātniskai izpētei un sabiedrības apgaismošanai.

Bieži uzdotie jautājumi (Bieži uzdotie jautājumi)

J: Kas ir Trou au Natron?

A: Trou au Natron ir vulkāna bedre un sodas ezers, kas atrodas Čadas ziemeļos.

J: Kas Trou au Natron rada spokainas sejas ilūziju?

A: Ilūziju rada ēnas, ko met kalderas, vulkāna krātera veida, malas.

J: Kas ir plēnes konusi?

A: Plēnes konusi ir stāvi, konusveida pauguri, kas veidojas ap vulkāniskām atverēm.

J: Kas ir baltā garoza, kas ieskauj sejas “muti”?

A: Baltā garoza sastāv no nātrona, nātrija karbonāta, nātrija bikarbonāta, nātrija hlorīda un nātrija sulfāta sāls maisījuma.

J: Cik veci ir plēnes konusi Trou au Natron?

A: Tiek uzskatīts, ka plēnes konusi ir ģeoloģiski jauni, iespējams, veidojušies pēdējo dažu miljonu vai pat tūkstoš gadu laikā.

J: Kāda ir 2015. gada ekspedīcijas nozīme?

A: 2015. gada ekspedīcija, kuru vadīja Stefans Krēpelins, savāca pārakmeņojušos ūdens aļģu paraugus, kas, domājams, ir aptuveni 120,000 XNUMX gadus veci.