Jauns uzraudzības komplekts CubeSats izmanto spārnus, nevis piedziņas sistēmas

CubeSats, mazie satelīti, ko izmanto Zemes attālinātai uzraudzībai, kļūst arvien izplatītāki un tagad tiek aprīkoti ar dažādām piedziņas sistēmām. Tomēr Spānijas Aviācijas un kosmosa tehnoloģiju institūta (INTA) izstrādātais jaunais CubeSat monitoringa komplekts, ko sauc par uzlabotajām nanosatelītu sistēmām Zemes novērošanas pētniecībai (ANSER), izmanto unikālu pieeju - tradicionālo piedziņas sistēmu vietā izmanto spārnus.

ANSER CubeSats ir paredzēti, lai uzraudzītu ūdenskrātuves un ezerus Iberijā, Eiropas pussalā, kuras daļa ir Spānija. Interesanti, ka pavadoņa nosaukums ir atvasināts no spāņu valodas vārda, kas apzīmē savvaļas zosu — dzīvnieku, kas pazīstams ar spēju lidot formācijā.

ANSER CubeSats spārni tiks izvietoti pēc to palaišanas un būs izvietoti aptuveni 10 km attālumā viens no otra. Neskatoties uz to tuvumu, CubeSats riņķos 500 km augstumā no zemes. Spārni izmanto nelielo atmosfēras daudzumu, kas atrodas šajā augstumā, lai radītu vilkšanas un pacelšanas spēkus, ļaujot CubeSats manevrēt vēlamajās pozīcijās.

Nonākot orbītā, ANSER CubeSats izmantos savus hiperspektrālos attēlus, lai uzņemtu augstas izšķirtspējas ezeru un rezervuāru attēlus. Šie attēli ļaus viņiem uzraudzīt ūdens līmeni un noteikt iespējamos apdraudējumus, piemēram, aļģu ziedēšanu. Pateicoties salīdzinoši zemajām izmaksām, CubeSats piedāvā pieejamu risinājumu ūdenstilpju uzraudzībai.

Lai gan šī pasīvā piedziņas sistēma samazina misijas kalpošanas laiku, ANSER CubeSats izstrādātāji to uzskata par iespēju nākotnē palaist uzlabotas versijas. Tā kā aparatūras iespējas turpina attīstīties un palaišanas izmaksas samazinās, viņi plāno palaist jaunus CubeSats ik pēc 2–3 gadiem, kad vecākie pāriet no orbīta.

Pašlaik ANSER CubeSats palaišana ir aizturēta, jo Vega reisam VV23 tiek veikta pārbaude pēc notīrītas palaišanas. Atjauninājumi par jauno palaišanas datumu vēl nav paziņoti. Cerams, ka drīzumā ANSER CubeSats lidos un demonstrēs spārnu kā satelīta piedziņas līdzekļa efektivitāti.

