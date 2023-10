Jauni veidi, kā izmantot pārtikas atliekas: ilgtspējīga pieeja

By

Eiropas zinātnieki, strādājot kopā ar uzņēmumiem un klasteriem, ir izstrādājuši revolucionāru lēmumu pieņemšanas atbalsta rīku, kura mērķis ir identificēt un maksimāli palielināt pārtikas ražošanas atlieku potenciālu. Šī novatoriskā programmatūra ne tikai ņem vērā tehniskos aspektus, bet arī ņem vērā ekonomiskos un ilgtspējīgus faktorus, mainot lēmumu pieņemšanas procesu lauksaimniecības pārtikas rūpniecībā.

Katru gadu miljoniem tonnu pārtikas nonāk atkritumos, un augļi un dārzeņi veido 45% no šiem zaudējumiem. Parasti šīs atliekas nonāk poligonos vai tiek atkārtoti izmantotas kā dzīvnieku barība. Tomēr daudzi neapzinās, ka šie blakusprodukti satur vērtīgus rūpnieciskos savienojumus, kurus var iegūt un labāk izmantot.

Eiropas pētniecības projekta Model2Bio ietvaros zinātnieki, uzņēmumi un klasteri ir apvienojušies, lai izstrādātu lēmumu pieņemšanas rīka prototipu. Izmantojot progresīvus matemātiskos modeļus, šis rīks var atbildēt uz trim būtiskiem jautājumiem: ko var iegūt no atliekām, kā tos iegūt visekonomiskāk un kāda ir ieteikto pārstrādes ceļu ietekme uz vidi un sociālo jomu?

Izmantojot šo informāciju, rīks var sniegt ieteikumus par ilgtspējīgākajām un rentablākajām iespējām materiālu, ķīmisko vielu vai enerģijas atgūšanai no pārtikas ražošanas atliekām. Tas paver iespēju pasauli lauksaimniecības pārtikas uzņēmumiem, atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem un biorūpniecībai.

Tamara Fernández Arévalo, bezpeļņas tehnoloģiju centra Ceit Spānijā pētniece un projekta Model2Bio koordinatore, uzsver rīka nozīmi: “Uzņēmumiem bieži vien trūkst zināšanu par to, kā pārvaldīt savus atlikumus, ne tikai izmantojot tos dzīvnieku barībā. Mēs vēlamies parādīt dažādus veidus, kā šos atlikumus var izmantot, piemēram, iegūstot enerģiju no biogāzes vai radot produktus ar pievienoto vērtību.

Tā kā globālā tendence mainās uz mazāku dzīvnieku izcelsmes produktu patēriņu, arvien vairāk kļūst nepieciešami alternatīvi risinājumi lauksaimniecības pārtikas atliekām. Piemēram, tā vietā, lai izmantotu siera sūkalas kā dzīvnieku barību, no tām var iegūt olbaltumvielas, lai papildinātu ar dzīvniekiem nesaistītas alternatīvas. No šī procesa atlikušo sulu, kas ir bagāta ar cukuru, var raudzēt ar mikroorganismiem. Skābekļa klātbūtnē šie mikroorganismi ražo palmu eļļai līdzīgas eļļas. Ja trūkst skābekļa, rodas organiskās skābes, kuras var izmantot bioplastmasas ražošanai.

Lēmumu pieņemšanas rīkam ir izšķiroša nozīme, lai noteiktu ekonomiski dzīvotspējīgāko un videi draudzīgāko procesu. Šādi rīkojoties, tas ļauj radīt produktus, kuru ražošana un loģistika atbilst to tirgus vērtībai, vienlaikus ierobežojot to ekoloģisko pēdu.

Pasaulē, kurā ilgtspējība ir vissvarīgākā, šī lēmumu pieņemšanas rīka izstrāde iezīmē nozīmīgu soli uz priekšu pārtikas atkritumu samazināšanā un aprites ekonomikas veidošanā.

FAQ

Kāds ir Eiropas zinātnieku izstrādātā lēmumu atbalsta instrumenta mērķis?

Lēmumu pieņemšanas rīka mērķis ir identificēt un maksimāli palielināt pārtikas ražošanas atlieku potenciālu, ņemot vērā tehniskos, ekonomiskos un ilgtspējīgos faktorus. Tajā sniegti ieteikumi, kā no šiem atlikumiem atgūt materiālus, ķīmiskās vielas vai enerģiju visrentablākajā un videi draudzīgākajā veidā.

Kāpēc ir svarīgi atrast inovatīvus veidus, kā izmantot pārtikas atliekas?

Ir ļoti svarīgi atrast novatoriskus veidus, kā izmantot pārtikas atliekas, jo tas samazina atkritumu daudzumu un palielina šo blakusproduktu vērtību. Tā vietā, lai tās izmestu vai izmantotu dzīvnieku barībai, šīs atliekas var pārveidot par vērtīgiem rūpnieciskiem savienojumiem, veicinot ilgtspējīgāku un aprites ekonomiku.

Kādi ir daži lauksaimniecības pārtikas atlieku alternatīvu lietojumu piemēri?

Viens no lauksaimniecības pārtikas atlieku alternatīvas izmantošanas piemēriem ir olbaltumvielu ekstrakcija no siera sūkalām, lai papildinātu alternatīvas, kas nav saistītas ar dzīvniekiem. Atlikušo sulu no šī procesa var raudzēt ar mikroorganismiem, kā rezultātā skābekļa klātbūtnē iegūst palmu eļļai līdzīgas eļļas. Ja nav skābekļa, rodas organiskās skābes, kuras cita starpā var izmantot bioplastmasas ražošanai.

Kā lēmumu pieņemšanas atbalsta rīks dod labumu uzņēmumiem lauksaimniecības pārtikas nozarē?

Lēmumu pieņemšanas atbalsta rīks sniedz lauksaimniecības pārtikas uzņēmumiem vērtīgu informāciju par to, kā efektīvāk pārvaldīt savus atlikumus. Tajā ir piedāvāti alternatīvi veidi, kā novērtēt šos atlikumus, piemēram, iegūt enerģiju no biogāzes vai ražot produktus ar pievienoto vērtību. Izmantojot šo ilgtspējīgo praksi, uzņēmumi var samazināt atkritumu daudzumu, uzlabot savu ekoloģisko pēdu un potenciāli atklāt jaunas ieņēmumu plūsmas.