Asteroīds “Kamo'oalewa” sniedz norādes par Mēness izcelsmi

Nesenais pētījums, kas publicēts izdevumā Communications Earth & Environment, atklāja jaunus pierādījumus, kas norāda uz intriģējošu saikni starp Zemei tuvu stāvošu asteroīdu un mūsu Mēnesi. Šis asteroīds, kas pazīstams kā Kamo'oalewa, katru aprīli riņķo 9 miljonu jūdžu attālumā ap Zemi kopš tā atklāšanas 2016. gadā. Tomēr tikai 2021. gadā zinātnieki atklāja tā pārsteidzošo līdzību Mēnesim.

Vadošais autors Renu Malhotra, Arizonas Universitātes planētu zinātnieks, skaidro, ka šī jaunā analīze liecina, ka Mēness ir iespējamais Kamo'oalewa avots, kas tulkojumā no Havaju valodas nozīmē "oscilējošs fragments". Asteroīda īpatnējās orbitālās īpašības pamudināja veikt turpmāku izmeklēšanu. Pirmkārt, šķiet, ka Kamo'oalewa riņķo ap Zemi, neskatoties uz to, ka tā faktiskais partneris ir saule. Otrkārt, atšķirībā no daudziem Zemei tuviem objektiem, kuru dzīves ilgums ir īsāks, tiek prognozēts, ka šis asteroīds paliks tiešā Zemes tuvumā miljoniem gadu.

Turpmāka Kamo'oalewa spektru izpēte atklāja, ka asteroīda gaismas emisijas un absorbcijas īpašības liecināja par mēness iezi. Šis negaidītais atklājums pamudināja pētniekus simulēt iespējamos asteroīdu triecienus uz Mēnesi, izpētot turpmākos gravitācijas spēkus, kas varētu izmest Mēness fragmentus Zemes orbītās. Par pārsteigumu viņi atklāja, ka daļa no šiem iežu fragmentiem patiešām varētu nonākt tālās orbītās ap Sauli, nevis nolaisties uz Zemes vai atgriezties uz Mēness virsmas.

Šo atklājumu ietekme pārsniedz tikai Kamo'oalewa izcelsmi. Tie sniedz zinātniekiem vērtīgu ieskatu par bīstamiem Zemei tuviem asteroīdiem un uzlabo mūsu izpratni par sarežģīto dinamiku starp debess ķermeņiem mūsu Saules sistēmā. Virzoties uz priekšu, komandas mērķis ir atklāt precīzus apstākļus, kas saistīti ar klints nobīdi pašreizējā orbītā, un precīzi noteikt trieciena notikuma laiku.

Visbeidzot, Kamo'oalewa atklāšana paver jaunas iespējas pētniecībai un rada aizraujošus jautājumus par Mēness vēsturi un asteroīdu izcelsmi mūsu kosmiskajā apkārtnē.

FAQ

J: Kāda ir asteroīda Kamo'oalewa nozīme?



A: Asteroīds Kamo'oalewa ir nozīmīgs, jo tā sastāvs ir līdzīgs Mēnesim, sniedzot zinātniekiem norādes par Mēness izcelsmi.

J: Kāpēc Kamooaleva tiek uzskatīta par Zemes “kvazi-satelītu”?



A: Kamo'oalewa tiek uzskatīts par Zemes kvazi-satelītu, jo tas riņķo tuvu mūsu planētai, lai gan tā faktiskais partneris ir saule.

J: Kādas unikālās Kamo'oalewa īpašības piesaistīja astronomu uzmanību?



A: Astronomi tika piesaistīti Kamooalevai, pateicoties tās neparastajai orbītai ap Zemi un paredzamo ilgtermiņa tuvumu mūsu planētai.

J: Kā zinātnieki noteica, ka Kamo'oalewa ir izgatavots no mēness akmens?



A: Zinātnieki analizēja Kamo'oalewa izstaroto un absorbēto gaismu, kas norādīja, ka tā sastāvs ir mēness iezis.

J: Kā šie atklājumi ietekmē mūsu izpratni par asteroīdiem, kas atrodas tuvu Zemei?



A: Atklājumi sniedz ieskatu Zemes tuvumā esošo asteroīdu sarežģītajā dinamikā un uzlabo mūsu izpratni par to potenciālajiem apdraudējumiem.

J: Kādi ir pētnieku nākamie soļi?



A: Nākamās darbības ietver apstākļu izpēti, kas noveda pie Kamo'oalewa pašreizējās orbītas, un precīzu trieciena laika noteikšanu, kas radīja izmesto Mēness fragmentu.