NIST izstrādā modernu supravadošu kameru ar vēl nebijušu izšķirtspēju

Pētnieki no Nacionālā standartu un tehnoloģiju institūta (NIST) ir panākuši ievērojamu izrāvienu attēlveidošanas tehnoloģijā, izveidojot supravadošu kameru ar pārsteidzošu 400,000 400 pikseļu izšķirtspēju. Šai ievērojamajai ierīcei, kas lepojas ar XNUMX reizēm vairāk pikseļu nekā jebkurai citai šāda veida kamerai, ir potenciāls mainīt zinātnisko izpēti un biomedicīnas attēlveidošanu.

Izmantojot supravadīšanas tehnoloģiju, šīs kameras var uztvert ārkārtīgi vājus gaismas signālus, ko izstaro tālu debess objekti, vai analizēt konkrētus cilvēka smadzeņu reģionus. Ar lielāku pikseļu skaitu zinātnieki iztēlojas plašu jaunu lietojumu klāstu dažādās zinātnes jomās.

NIST izstrādātā kamera sastāv no īpaši plānu elektrisko vadu režģa, kas ir atdzesēts līdz gandrīz absolūtai nullei. Šī zemā temperatūra nodrošina nepārtrauktu strāvas plūsmu bez pretestības, līdz fotons ietriecas vienā no vadiem. Šajā precīzajā vietā supravadītspēja tiek traucēta, ļaujot noteikt krītošo fotonu. Apvienojot vairāku fotonu atrašanās vietas un intensitāti, veidojas detalizēts attēls.

Agrīnās supravadošo kameru iterācijas bija ierobežotas līdz dažiem tūkstošiem pikseļu, padarot tās nepraktiskas daudziem lietojumiem. Galvenais šķērslis pikseļu skaita palielināšanai bija izaicinājums savienot katru pikseļu ar kameras nolasīšanas līniju, jo supravadošajiem komponentiem ir nepieciešama īpaši zema darba temperatūra.

Lai pārvarētu šo šķērsli, NIST pētnieku komanda kopā ar saviem līdzstrādniekiem no NASA Reaktīvo dzinēju laboratorijas un Kolorādo Bolderas universitātes izstrādāja gudru risinājumu. Viņi integrēja signālus no vairākiem pikseļiem uz dažiem istabas temperatūras nolasīšanas vadiem. Darbinot sensorus ar strāvu, kas ir tieši zem to maksimālā sliekšņa, supravadītspēja tiek traucēta, kad fotons ietriecas pikselī. Iegūtais elektriskais signāls tiek uzreiz uztverts, ļaujot ātri uzņemt attēlu.

Jaunās kameras dizains izmanto krustojošus supravadošu nanovadu blokus, kas atgādina tic-tac-toe spēli. Katrs pikselis apzīmē atsevišķu reģionu vertikālo un horizontālo nanovadu krustpunktā. Vienlaicīgi mērot signālus no visas pikseļu rindas vai kolonnas, pētnieki ievērojami samazināja nepieciešamo nolasīšanas vadu skaitu.

Šis izrāviens ir ļāvis komandai dažu nedēļu laikā strauji palielināt pikseļu skaitu no 20,000 400,000 līdz pārsteidzošiem XNUMX XNUMX. Šķiet, ka tehnoloģijas paplašināšana līdz kamerām ar desmitiem vai pat simtiem miljonu pikseļu ir pilnīgi iespējama.

Nākamajā gadā pētnieki koncentrēsies uz kameras jutības uzlabošanu, lai uzņemtu gandrīz katru ienākošo fotonu. Šis sasniegums ļaus kamerai lieliski darboties vājā apgaismojumā, piemēram, vāju galaktiku vai attālu planētu attēlveidošanā, fotonu kvantu skaitļošanas veicināšanai un biomedicīnas izpētei, izmantojot gandrīz infrasarkano gaismu, lai vizualizētu cilvēka audus.

Pateicoties NIST komandas revolucionārajam darbam, augstas izšķirtspējas supravadītāju kameru nākotne izskatās ārkārtīgi daudzsološa.

Bieži uzdotie jautājumi (Bieži uzdotie jautājumi)

Kas ir supravadoša kamera?

Supravadoša kamera ir uzlabota attēlveidošanas ierīce, kas izmanto supravadīšanas tehnoloģiju, lai noteiktu īpaši vājus gaismas signālus. Tas darbojas, atdzesējot īpaši plānus elektriskos vadus līdz gandrīz absolūtai nullei, nodrošinot nepārtrauktu strāvas plūsmu, līdz fotons ietriecas vienā no vadiem, izjaucot supravadītspēju un ļaujot noteikt fotonu.

Kādas ir augstāka pikseļu skaita priekšrocības supravadītājā kamerā?

Pikseļu skaita palielināšana supravadītājā kamerā piedāvā vairākas priekšrocības. Tas nodrošina augstākas izšķirtspējas attēlveidošanu, atvieglojot detalizētāku un precīzāku attēlu uzņemšanu. Turklāt lielāks pikseļu skaits paplašina kameras iespējas zinātniskiem pētījumiem, piemēram, pētot tālu debess objektus vai pētot konkrētus cilvēka smadzeņu apgabalus.

Kā NIST pētnieku komanda pārvarēja izaicinājumu savienot katru pikseļu ar kameras nolasīšanas līniju?

NIST pētnieki izstrādāja jaunu pieeju, lai risinātu problēmu, kas saistīta ar katra pikseļa savienošanu ar nolasīšanas līniju. Tie integrēja signālus no vairākiem pikseļiem uz dažiem istabas temperatūras nolasīšanas vadiem, samazinot nepieciešamo savienojumu skaitu. Darbinot sensorus nedaudz zem to maksimālās strāvas sliekšņa, var noteikt traucējumus, ko izraisa fotona trieciens pret pikseļu, tādējādi nodrošinot efektīvu attēlu uzņemšanu.

Kādi ir šīs supravadītās kameras potenciālie pielietojumi?

NIST izstrādātajai augstas izšķirtspējas supravadītāja kamerai ir daudz potenciālu pielietojumu. To varētu izmantot, lai vājā apgaismojumā uzņemtu attēlus ar blāvām galaktikām vai planētām ārpus Saules sistēmas. Turklāt tam ir potenciāls dot ieguldījumu uz fotoniem balstītā kvantu skaitļošanā un palīdzēt biomedicīnas pētījumos, vizualizējot cilvēka audus, izmantojot gandrīz infrasarkano gaismu.