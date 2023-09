Reti atrasts 150 miljonus gadus vecs dinozaura skelets, kas tiks izsolīts Parīzē

By

Labi saglabājies Camptosaurus skelets ar mīļo iesauku Barijs tiks izsolīts Parīzē nākamajā mēnesī. Deviņdesmitajos gados Vajomingā, ASV atklāto dinozauru sākotnēji 1990. gadā atjaunoja paleontologs Berijs Džeimss, tāpēc arī tika iegūts tā nosaukums. Nesen Itālijas laboratorija Zoic ieguva skeletu un veica turpmākus restaurācijas darbus. Barijs ir 2000 metrus garš un 2.10 metri garš, un tas ir ārkārtīgi neskarts paraugs, kurā ir saglabāti 5% no galvaskausa un 90% no kopējā skeleta.

Pēc viesnīcas Drouot izsoles dalībnieka Aleksandra Džikello teiktā, Barija pilnīgums padara to par ārkārtīgi retu atradumu. Dinozauru eksemplāri mākslas tirgū ir reti sastopami, un katru gadu visā pasaulē tiek pārdoti tikai daži gadījumi. Faktiski šī gada aprīlī milzu Tyrannosaurus Rex salikts skelets, kas sastāv no 293 kauliem, kas iegūti no trim dažādiem T-Rex, tika pārdots izsolē Cīrihē par 9.4 miljoniem USD. Tas liecina par ievērojamo interesi un vērtību, kas tiek piešķirta šādām fosilijām.

Kamptosaurus bija liels zālēdāju dinozaurs, kas pastāvēja no vēlā juras perioda līdz agrīnajam krītam. Tā kā Barija paredzamā izsoles cena svārstās līdz 1.2 miljoniem eiro (1.98 miljoniem ASV dolāru), tās retums un izcilā saglabāšana veicina tā vērtību. Šī izpārdošana piedāvā iespēju paleontoloģijas entuziastiem un kolekcionāriem iegūt ievērojamu dabas vēstures daļu. Skelets tiks publiski izstādīts pirms izsoles, ļaujot ieinteresētajām personām brīnīties par šo 150 miljonus gadu veco brīnumu.

Avoti:

- Reuters

- ABC ziņas