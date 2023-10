Astronomi atklāj noslēpumainu radioviļņu sprādzienu pirms 8 miljardiem gadu

By

Nesenais CNN.com ziņojums atklāj, ka astronomi ir veikuši aizraujošu atklājumu - noslēpumainu radioviļņu uzliesmojumu, kam bija nepieciešami satriecoši 8 miljardi gadu, lai sasniegtu Zemi. Šie ātrie radio uzliesmojumi (FRB) ir ne tikai neticami tālu, bet arī ārkārtīgi enerģiski.

FRB ir intensīvi radioviļņu uzliesmojumi, kas ilgst tikai milisekundes. To izcelsme lielākoties nav zināma, taču tiek uzskatīts, ka tie ir ārpusgalaktikas pārejoši radioviļņu uzplaiksnījumi. Ir novērots, ka dažiem FRB ir dažāds ilgums, un daži rāda apakšpārrāvumus, kas ilgst tikai mikrosekundes, bet citi var saglabāties vairākas sekundes.

Pēdējais novērotais FRB, kas pazīstams kā FRB 20220610A, ir lokalizēts kompleksā saimnieka galaktiku sistēmā ar sarkanās nobīdes vērtību 1.016 ± 0.002. Šo FRB avots jau sen ir bijis spekulāciju un teoriju temats, un daži liek domāt, ka tie varētu būt pulsāru sadursmes ar asteroīdiem rezultāts tālās zvaigžņu sistēmās.

Astronomi ir paļāvušies uz radioteleskopiem, piemēram, ASKAP masīvu Rietumaustrālijā, lai izsekotu un pētītu šos nenotveramos kosmiskos uzliesmojumus. ASKAP masīvam bija izšķiroša nozīme 2022. gada jūnija FRB noteikšanā, palīdzot pētniekiem noteikt tā izcelsmi. Turpmākie novērojumi, izmantojot Eiropas Dienvidu observatorijas ļoti lielo teleskopu, atklāja, ka FRB avota galaktika ir vecāka un tālāk par jebkuru citu iepriekš atklātu FRB avotu, kas, iespējams, ir daļa no apvienojošas galaktiku grupas.

Tokijas universitātes pētnieki ir novilkuši interesantas paralēles starp FRB un dabas parādībām, piemēram, zemestrīcēm un saules uzliesmojumiem. Lai gan FRB ir ievērojamas atšķirības no saules uzliesmojumiem, tiem ir ievērojama līdzība ar zemestrīcēm. Šis atklājums apstiprina teoriju, ka FRB izraisa "zvaigžņu zemestrīces", kas notiek uz neitronu zvaigžņu virsmas. Izpratni par augsta blīvuma vielu uzvedību un kodolfizikas aspektiem varētu ievērojami palīdzēt turpmāka FRB izpēte.

FRB cēlonis joprojām ir noslēpums, lai gan tiek uzskatīts, ka dažiem no šiem sprādzieniem varētu būt ārpuszemes izcelsme. Tomēr dominējošā teorija liecina, ka vismaz dažus FRB izstaro magnetāri, kas ir neitronu zvaigznes ar ārkārtīgi spēcīgu magnētisko lauku.

Interesanti, ka 8 miljardus gadu vecā FRB atklāšana varētu palīdzēt atrisināt Visuma trūkstošās matērijas noslēpumu. Zinātnieki uzskata, ka faktiski trūkst puse no matērijas, kam šodien vajadzētu pastāvēt Visumā. Šo “trūkstošo vielu” veido barioni, parastā viela, kas sastāv no protoniem un neitroniem. FRB ceļojot lielos attālumos, to starojumu izkliedē šī trūkstošā viela. Izmērot attālumus līdz dažiem FRB, pētnieki var noteikt Visuma blīvumu un, iespējams, atrast tā trūkstošo barionu vielu.

Avoti: CNN.com, Science Direct, The New Scientist, SciTechDaily, Space.com