Holandiešu fiziķis Kristians Huigenss, kaut arī nebija plaši atzīts, 17. gadsimta beigās atstāja neizdzēšamas pēdas optikas un klasiskās mehānikas jomās. Viņa gaismas viļņu teorija radīja revolūciju fiziskajā optikā, savukārt viņa izgudrotais svārsta pulkstenis gandrīz trīs gadsimtus kalpoja kā visprecīzākais hronometrs. Nesen Stīvensa Tehnoloģiju institūta fiziķi ir izpētījuši Huygens darbu pie svārsta 1673. gadā un atklājuši pārsteidzošas sakarības starp gaismas un mehānisko sistēmu īpašībām.

Izmantojot Huygens mehānisko teorēmu kā pamatu, pētnieki pētīja divus svarīgus gaismas raksturlielumus: polarizāciju un klasisko sapīšanos. Šīs īpašības sniedz ieskatu gaismas divējādajā dabā, ko var saprast gan kā viļņus, gan daļiņas. Lai gan kvantu joma bieži vien ir uzmanības centrā diskusijās par sapīšanos, komandas atklājumi izgaismo saikni starp daļiņu viļņu koncepcijām gan klasiskajos gaismas viļņos, gan mehāniskajās sistēmās.

Klasiskā sapīšanās attiecas uz korelācijām starp objektu īpašībām, neņemot vērā to nenoteiktos stāvokļus pirms mērīšanas. No otras puses, polarizācija apzīmē gaismas viļņa svārstību virziena īpašību. Apstrādājot gaismu kā mehānisku sistēmu, komanda to veiksmīgi vizualizēja un izmantoja vispāratzītus fiziskos vienādojumus, lai aprakstītu tās uzvedību. Veicot šo darbību, viņi atklāja, ka polarizācijas pakāpe tieši atbilst vektora telpas saķerei. Palielinoties vienam parametram, otrs samazinās, ļaujot secināt par sapīšanās līmeņiem no polarizācijas līmeņiem un otrādi.

Šis revolucionārais pētījums ne tikai vienkāršo mūsu izpratni par fizisko pasauli, bet arī atklāj raksturīgās saiknes starp šķietami nesaistītiem likumiem. Izskaidrojot gaismas un mehānikas mijiedarbību, izmantojot Huygens darba objektīvu, pētījums veicina gan optikas, gan klasiskās mehānikas attīstību.

