Definīcijas:

By

Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana: aicinājums rīkoties

Pārliecinošā vēstulē, kas veltīta 2023. gada Pasaules biotopu dienai, 3Bee izpilddirektors Niccolò Calandri uzsver bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas nozīmi un nepieciešamību nekavējoties rīkoties. Bioloģiskā daudzveidība ir aprakstīta kā mūsu planētas dzīvības avots, kas ir būtisks klimata noturībai un cilvēka eksistences izdzīvošanai. Bioloģiskās daudzveidības samazināšanās tiek uzskatīta par vienu no mūsu laika aktuālākajām ārkārtas situācijām.

Viena no galvenajām vēstulē minētajām iniciatīvām ir 3Bee projekts “Bioloģiskās daudzveidības oāzes”, kura mērķis ir atjaunot 10,000 XNUMX zemas bioloģiskās daudzveidības apgabalu visā Eiropā. Šajā projektā tiek izmantota tehnoloģija, lai atjaunotu vietējo floru un radītu patvērumu apputeksnētājiem ar izsekojamu un izmērāmu ietekmi. Mērķis ir saskaņot darbības ar bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu.

Kalandri vēstule sasaucas ar aicinājumu rīkoties no slavenā biologa EO Vilsona, kurš iestājas par 50% Zemes dabisko dzīvotņu atjaunošanu. Tā mudina indivīdus, organizācijas un uzņēmumus pievienoties 3Bee, lai pastiprinātu vēstījumu par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. Kopējie centieni ir ļoti svarīgi, lai bioloģisko daudzveidību izvirzītu priekšplānā un nodrošinātu mūsu planētas ilgtspējīgu nākotni.

Lai palielinātu informētību, uzņēmums 3Bee ir uzsācis divas kampaņas ar nosaukumu “Balsis no oāzēm” Milānā, Itālijā un “Siehst du mich jetzt?” Berlīnē, Vācijā. Šo kampaņu mērķis ir sasniegt pēc iespējas vairāk cilvēku un uzsvērt bioloģiskās daudzveidības aizsardzības nozīmi.

Noslēgumā Kalandri vēstule kalpo kā aicinājums bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. Tajā uzsvērta bioloģiskās daudzveidības izšķirošā nozīme mūsu planētas noturības saglabāšanā un uzsvērta reālas darbības steidzamība. Izmantojot tādas iniciatīvas kā “Bioloģiskās daudzveidības oāzes”, 3Bee ir vadošā loma, un ir skaidrs, ka ir nepieciešami vienoti centieni, lai aizsargātu mūsu planētas bioloģisko daudzveidību pašreizējo un nākamo paaudžu labklājībai.

Avoti:

– Niccolò Calandri, 3Bee izpilddirektors

– EO Vilsons, biologs

– Bioloģiskā daudzveidība: dzīvības daudzveidība un mainīgums uz Zemes. Tas ietver sugu daudzveidību, to ģenētiskās variācijas un ekosistēmas, kurās tās dzīvo.

– Klimata noturība: ekosistēmas vai kopienas spēja izturēt un atgūties no klimata pārmaiņu ietekmes.

– Apputeksnētāji: dzīvnieki, piemēram, bites, tauriņi un putni, kuriem ir izšķiroša nozīme ziedošu augu vairošanā, pārnesot ziedputekšņus no viena zieda uz otru. Šie apputeksnētāji ir nepieciešami augļu, dārzeņu un sēklu ražošanai.

Piezīme. Avota raksta teksts ir ievērojami pārfrāzēts un pārrakstīts šim jaunajam rakstam.