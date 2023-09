Veneras, Mēness un Regulusa skaistums rīta debesīs

Šorīt debesis vērotājiem tika piedāvāts satriecošs skats, kad Venera, mēness sirpis un zvaigzne Regulus pulcējās austrumu debesīs pirms saullēkta. Arī Venera un Saturns atrodas opozīcijā, kas nozīmē, ka debesīs tie atrodas 180° leņķī. Tomēr, lai gan Venera ir pietiekami spilgta, lai spīdētu cauri dūmakai pie horizonta, Saturna redzamība ir ļoti ietekmēta.

Venera, rīta debesu karaliene, spoži spīd aptuveni 30° virs horizonta, pārspējot visus zvaigžņotos ķermeņus debesīs. Tā spožuma dēļ to var viegli sajaukt ar gaismām lidmašīnā. Regulus, spožākā Lauvas zvaigzne, atrodas 2.4° uz augšējo kreiso pusi no Veneras. Šorīt mēness bija 16% apgaismots un parādījās 5.9° uz augšējo kreiso pusi no Venēras. Zemes spīdums, saules gaisma, kas atstarojās no Zemes okeāniem, mākoņiem un zemes, maigi apgaismoja Mēness nakts daļu.

Šie Veneras, mēness un Regulus pulcēšanās nākamajos gados ir diezgan bieži. 2024. gadā tie iekļausies aplī 2.6° diametrā vakara debesīs. Tā gada 5. augustā trīsdesmit minūtes pēc saulrieta Venera atradīsies mazāk nekā 5° virs horizonta.

2025. gadā, 19. septembrī, trīs debess ķermeņi iekļausies aplī tikai 1.3° diametrā, radot elpu aizraujošu skatu. Nākamajā gadā, 16. jūlijā, tie ietilps 7.8° aplī, sniedzoties ārpus binokļu redzes lauka.

Vakara debesīs Marss nav redzams, savukārt Saturns parādās dienvidaustrumu debesīs aptuveni stundu pēc saulrieta. Jupiters paceļas apmēram 68 minūtes pēc nakts iestāšanās, un to var redzēt austrumos un ziemeļaustrumos apmēram stundu vēlāk.

Vienmēr ir patīkami būt lieciniekiem šīm debesu pulcēšanās vietām un atgādināt par mūsu Visuma skaistumu un plašumu.

(Avots: raksta avots)