Jaunas atziņas par seno romiešu stiklu atklāj fotonisko kristālu potenciālu

Zinātnieki ir veikuši ievērojamu atklājumu vairākās senās Romas arheoloģiskajos un būvlaukumos. Ir atklāts, ka seno romiešu stikla trauku fragmentiem, kas gadsimtiem ilgi aprakti zem zemes, piemīt unikāls mūsdienu tehnoloģiskais potenciāls. Šie stikla fragmenti, kas pazīstami ar satriecošajām zaigojošajām krāsām, faktiski satur fotoniskus kristālus, kas var radīt optiskus efektus, filtrējot un atstarojot gaismu.

Fotoniskie kristāli ir nanostruktūras ar sakārtotu atomu izvietojumu, kas var radīt zaigojošu krāsojumu. Tie ir sastopami dažādos dzīvniekos, kā arī ir mākslīgi izstrādāti plašam lietojumu klāstam. Tomēr fotonisko kristālu klātbūtne uz senās Romas stikla lauskas nebija kaut kas tāds, ko pētnieku grupa sākotnēji paredzēja.

Atklājumu veica inženierzinātņu profesori Fiorenco Omenetto un Giulia Guidetti no Tufts universitātes Silklab. Šo sīko stikla lauskas molekulārā struktūra pārkārtojas tūkstošiem gadu, kā rezultātā veidojas fotoniski kristāli. Unikālās atomu un minerālu struktūras uz stikla skaidām radās, pakļaujot vides apstākļiem, piemēram, pH izmaiņām un gruntsūdeņu svārstībām.

Pētnieku komanda īpaši valdzinošo stikla lausku tās dzirkstošā izskata dēļ mīļi nodēvēja par “Wow glass”. Šī skaidiņa tika iegūta no vietas netālu no mūsdienu Akvilejas, Itālijā, senās Romas pilsētas. Skenējošā elektronu mikroskopija atklāja stikla strukturālo sastāvu un elementu analīzi.

Zeltainā spoguļa patina stikla ārpusē ir saistīta ar Brega skursteņu veidošanos, kas ir silīcija dioksīda slāņi ar mainīgu blīvumu. Komanda uzskata, ka šis veidojums ir korozijas un rekonstrukcijas procesu rezultāts, ko izraisa augsne, minerāli, lietus ūdens un citi faktori. Kristāliskā materiāla slāņi ir neticami sakārtoti un sastāv no simtiem mainīgu silīcija dioksīda un minerālu slāņu.

Šie atklājumi paver iespējas replikēt un paātrināt optisko materiālu augšanu laboratorijā. Tā vietā, lai tos ražotu, pētnieki, iespējams, varēs audzēt šos materiālus, izmantojot līdzīgus procesus, kas dabiski notiek uz seno romiešu stikla lauskas.

Kopumā šis sasniegums rada jaunu gaismu seno romiešu stiklam un tā neizmantotajam tehnoloģiskajam potenciālam. Pētījums “Fotoniskie kristāli, ko laiks uzbūvēja senās Romas stiklā” tika publicēts Proceedings of the National Academy of Sciences.

FAQ

Kas ir fotoniskie kristāli?

Fotoniskie kristāli ir nanostruktūras, kurām ir sakārtots atomu izvietojums, kas rada unikālus optiskos efektus. Tie var filtrēt un atstarot gaismu, radot zaigojošu krāsojumu. Šie kristāli ir sastopami dabā dažādos dzīvniekos, un tie ir arī mākslīgi radīti plašam lietojumam.

Kāda ir fotonisko kristālu nozīme uz senās Romas stikla?

Fotonisko kristālu atklāšana uz seno romiešu stikla fragmentiem sniedz ieskatu šo artefaktu unikālajā tehnoloģiskajā potenciālā. Tas atklāj optisko materiālu dabisko veidošanos laika gaitā, ko, iespējams, varētu atkārtot un paātrināt laboratorijā. Tas paver iespējas audzēt optiskos materiālus, nevis paļauties tikai uz ražošanas procesiem.

Kā fotoniskie kristāli veidojās uz seno romiešu stikla lauskas?

Tiek uzskatīts, ka fotonisko kristālu veidošanās uz stikla lauskas ir korozijas un rekonstrukcijas procesu rezultāts. Izmaiņas vides apstākļos, piemēram, pH un gruntsūdeņu svārstības, kā arī augsnes un minerālvielu klātbūtne veicināja silīcija dioksīda difūziju un ciklisku koroziju stiklā. Iegūtie kristāliskā materiāla slāņi ir neticami sakārtoti un sastāv no mainīgiem silīcija dioksīda un minerālu slāņiem.