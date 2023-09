By

Blue Origin jaunais suborbitālais transportlīdzeklis Shepard tagad ir bijis apturēts vairāk nekā gadu kopš tā pēdējās palaišanas 2022. gada septembrī. Šīs palaišanas laikā transportlīdzekļa atkārtoti lietojamais pirmā posma pastiprinātājs saskārās ar problēmu un avarēja, savukārt kapsula izvērsa avārijas evakuācijas sistēmu un droši nolaidās. ar neskartu visu tās pētniecības kravām. Uzņēmuma Blue Origin veiktajā izmeklēšanā atklājās, ka pirmā posma BE-3PM dzinēja sprauslā radās termostrukturāla kļūme, kas izraisīja vilces novirzes un priekšlaicīgas misijas pārtraukšanu.

Martā Blue Origin paziņoja par īstenotajiem korektīviem pasākumiem, kas ietvēra sadegšanas kameras dizaina izmaiņas un darbības parametrus, lai risinātu sprauslu tilpuma un karstās joslas temperatūras problēmas. Uzņēmums izteica cerības drīzumā atgriezties lidojumā un atsākt to pašu 36 pētniecisko kravu komplektu. Tomēr kopš atjaunināšanas ir pagājuši 5.5 mēneši, un New Shepard vēl nav pacēlies.

Lai gan Blue Origin nav sniedzis nozīmīgus atjauninājumus par New Shepard statusu vai laika grafiku tā atgriešanās lidojumam, tā galvenais konkurents Virgin Galactic šajā periodā ir veiksmīgi sācis četras pasažieru misijas, izmantojot savu VSS Unity kosmosa lidmašīnu. Virgin Galactic tagad ir astoņas apkalpes kosmosa misijas, kas ir par divām vairāk nekā Blue Origin. Lai gan abu uzņēmumu mērķis ir piedāvāt klientiem īslaicīgu bezsvara pieredzi un ieskatu Zemē no kosmosa, VSS Unity paliek orbītā ievērojami ilgāku laiku – 60 līdz 90 minūtes, salīdzinot ar New Shepard 10 līdz 12 minūtēm.

Blue Origin joprojām ir apņēmies atrisināt tehniskās problēmas ar New Shepard un pēc iespējas ātrāk atgriezties lidojumā. Ilgāks Virgin Galactic lidojumu ilgums var dot viņiem konkurētspēju suborbitālā kosmosa tūrisma tirgū tiem, kas meklē plašāku pieredzi ārpus Zemes atmosfēras robežām.

Definīcijas:

– Suborbitāls transportlīdzeklis: kosmosa kuģis, kas paredzēts, lai sasniegtu kosmosu, bet ne sasniegtu stabilu orbītu ap Zemi.

– Atkārtoti lietojams pirmās pakāpes pastiprinātājs: raķetes sākuma stadija, kas nodrošina lielāko daļu dzinējspēka palaišanas laikā un kuru var atgūt un atkārtoti izmantot turpmākajām misijām.

– Anomālija: novirze no paredzamās vai parastās uzvedības.

– BE-3PM dzinējs: dzinējs, ko izmantoja Blue Origin jaunā Shepard transportlīdzekļa pirmajā posmā.

Avoti: Blue Origin, Virgin Galactic