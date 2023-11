Futuristinė Indijos civilizacija atgyja: „Fortnite“ debiutuoja „Indus Battle Royale“.

By

„Fortnite“ žaidėjai visame pasaulyje ruošiasi leistis į jaudinančius naujus nuotykius, pasinerdami į ryškią Indo karalystę – pirmąjį Indijoje sukurtą „Battle Royale“ žaidimą. Sukurta Pune įsikūrusios studijos „SuperGaming“, „Indus“ įkvėpimo semiasi iš Indijos civilizacijos ir žaidėjams siūlo daugybę platformų patirties, kaip niekas kitas.

„Indus“ Fortnite yra ne tik prievadas, bet ir unikali atskira patirtis, kruopščiai sukurta išskirtinai „MacOS“ ir asmeninio kompiuterio vartotojams. Žaidėjai gali tikėtis, kad mėgausis visu Indo žaidimu, pasižyminčiu žavia laimėjimo sąlyga, orientuota į galingą šaltinį, žinomą kaip Cosmium. Šio šaltinio užtikrinimas žemėlapyje tampa raktu į pergalę, atveriančias įdomias strategijas ir intensyvų žaidimą.

Nors oficiali „Indus“ „Fortnite“ išleidimo data dar nebuvo atskleista, žaidimų entuziastai gali tikėtis, kad „Android“ uždaros beta versijos bus paleista atskira „Indus battle royale“ šventiniu laikotarpiu. Žaidimas jau atidarytas išankstinei registracijai „Play“ parduotuvėje ir surinko stulbinančius 5 milijonus išankstinių registracijų.

Įdomus aspektas, kurį reikia pabrėžti, yra tai, kad „Indus“ turinį Fortnite sukūrė nuostabi dviejų moterų komanda per įspūdingą tik 27 dienų laikotarpį. Nepaisant to, kad neturėjo ankstesnės žaidimų kūrimo patirties, jie sėkmingai panaudojo „Epic Games“ „Unreal Editor for Fortnite“ (UEFN), kad sukurtų patrauklią ir įtraukią patirtį. Ši integracija yra „SuperGaming“ bandymų aikštelė, leidžianti surinkti vertingų atsiliepimų iš išorinių auditorijų, leidžiančių patobulinti žaidimų patirtį ruošiantis oficialiam „Indus“ pristatymui.

„Indus Battle Royale Mobile“ yra vienas laukiamiausių „made-in-India“ žaidimų, kuriame futuristiniai elementai susilieja su senovės Indo slėnio fonu. Sklandžiai derindama praeitį ir ateitį, Indas pristato tokius personažus kaip Rana, seras Tajus, Arya ir Adya – įkvėptus jakšų rasės ir žinomus kaip mitų vaikščiotojai Indo pasaulyje. Naršykite žavingą žaidimo žemėlapį Virlok, kuriame pateikiamas pažangiausias Indijos atvaizdas, kartu aprūpinkite daugybę futuristinių ginklų, įskaitant galingą Vantage snaiperinį šautuvą, A27 Locust ir SFR-4, labai pažeidžiamą šautuvą. „Indus“ yra suderinamas su daugybe „Android“ ir „iOS“ išmaniųjų telefonų, todėl žaidėjai kviečiami pritaikyti savo patirtį per įdomius pirkinius programoje.

Pasiruoškite leistis į jaudinančią kelionę prisijungdami prie pasaulinės Fortnite bendruomenės ir tyrinėkite nepaprastą Indo pasaulį. Sekite naujienas ir pasiruoškite kaip niekada anksčiau.

DUK

1. Kokiose platformose bus pasiekiama „Indus“?

„Indus“ bus prieinama „MacOS“, „PC“, „Android“ ir „iOS“ platformose.

2. Kada įvyks oficialus Indus išleidimas Fortnite?

Oficiali „Indus“ „Fortnite“ išleidimo data dar nepaskelbta. Tačiau tikimasi, kad „Android“ uždara beta versija bus paleista šventiniu laikotarpiu.

3. Kas sukūrė Indą?

„Indus“ sukūrė „SuperGaming“, Pune įsikūrusi studija.

4. Ar galiu iš anksto užsiregistruoti „Indus“ „Play“ parduotuvėje?

Taip, žaidimas šiuo metu yra atviras išankstinei registracijai „Play“ parduotuvėje.

5. Kiek išankstinių registracijų „Indus“ iki šiol surinko?

Indus gavo daugiau nei 5 mln. išankstinių registracijų.