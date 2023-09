„Apple“ praneša apie „watchOS 10“ su įdomiomis funkcijomis prieinamumą

By

Per Apple iPhone 15 pristatymo renginį bendrovė atskleidė, kad labai lauktas watchOS 10 bus oficialiai prieinamas rugsėjo 18 d. Šis atnaujinimas yra ne tik reikšmingas watchOS veido patobulinimas, bet ir sugrąžina pamėgtą "Glances" funkciją iš originalaus Apple Watch.

Vienas iš pastebimų „watchOS 10“ pakeitimų yra perėjimas nuo sutelkimo į atskiras programas prie valdiklių naudojimo kiekviename laikrodžio ciferblate. Tiesiog pasukę „Digital Crown“ suteikia vartotojams greitą prieigą prie įvairių funkcijų, pvz., laikmačių, muzikos ar net transliuojamo podcast epizodo.

Panašu, kad „Apple“ atsižvelgė į painiavą, kurią daugelis vartotojų susiduria su „watchOS“ kelių užduočių atlikimu. Perorientavus platformą į paprastesnes užduotis, o ne vartant kelis programų ekranus, naudotojo patirtis tampa intuityvesnė. Gali būti, kad „Apple“ pripažino „Siri“ laikrodžio ciferblato, kuriame buvo panašus valdiklių masyvas, populiarumą ir nusprendė pasinaudoti šia koncepcija.

Be naujų laikrodžių ciferblatų, „Palette“, „Woodstock“ ir „Snoopy“, „watchOS 10“ yra su keliais kitais patobulinimais. Programėlė „Activity“ leidžia vartotojams pridėti kampinius sparčiuosius klavišus, tai suteikia dar didesnį patogumą. Be to, programa „Compass“ automatiškai registruoja paskutinio korinio ryšio vietą, užtikrindama, kad vartotojai galėtų lengvai grįžti atgal ir prireikus paskambinti pagalbos numeriu.

Tačiau svarbu pažymėti, kad „watchOS 10“ bus suderinama tik su „Apple Watch Series 4“ ar naujesniais modeliais ir jai reikia „iPhone XS“, kuriame veikia „iOS 17“.

Išleidę „watchOS 10“, „Apple Watch“ naudotojai gali tikėtis supaprastintos ir dinamiškesnės patirties. Sekite naujienas iš Apple renginio „Wonderlust“ čia.

Apibrėžimai:

– watchOS: operacinė sistema, kurią Apple sukūrė specialiai savo Apple Watch.

– Žvilgsniai: originalaus „Apple Watch“ funkcija, leidžianti vartotojams peržiūrėti esminę informaciją iš programų, jų neatidarant.

– Valdikliai: mažos ir kompaktiškos programos, teikiančios konkrečią informaciją arba funkcijas vartotojo įrenginio ekrane.

Šaltiniai:

– „Apple“ (oficialus pranešimas)