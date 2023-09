Supratimas UPI: žaidimų keitiklis Indijos skaitmeninių mokėjimų ekosistemoje

Pastaraisiais metais Indijos mokėjimų ekosistema smarkiai pasikeitė, o skaitmeninės operacijos tampa vis labiau paplitusios. Pagrindinis šios transformacijos žaidėjas yra vieninga mokėjimų sąsaja (UPI), sistema, kuri iš esmės pakeitė indų sandorių būdus. Indijos nacionalinės mokėjimų korporacijos (NPCI) 2016 m. pradėtas naudoti UPI tapo žaidimų keitikliu, suteikiančiu galimybę atlikti momentinius mokėjimus realiuoju laiku mobiliaisiais įrenginiais.

UPI grožis slypi paprastume ir patogume. Tai leidžia vartotojams susieti kelias banko sąskaitas su viena mobiliąja programa, sujungiant kelias banko funkcijas, sklandų lėšų nukreipimą ir prekybininkų mokėjimus į vieną platformą. Be to, tai palengvina „Peer to Peer“ surinkimo užklausas ir leidžia planuoti mokėjimus. Sistema veikia 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, todėl vartotojai gali atlikti finansines operacijas bet kuriuo paros ar nakties metu.

Be to, UPI suderinamumas yra dar viena jį išskirianti savybė. Tai leidžia vartotojams sudaryti sandorius tarp bet kurių dviejų šalių, nesvarbu, ar tai būtų asmenys, įmonės ar net vyriausybė. Ši sąveika taikoma visiems bankams ir mokėjimo paslaugų teikėjams, todėl tai yra tikrai universali platforma.

UPI įdiegimas taip pat demokratizavo skaitmeninius mokėjimus Indijoje. Prieš paleidžiant skaitmeninius mokėjimus daugiausia apsiribojo kredito ar debeto kortelėmis. Tačiau UPI suteikė galimybę kiekvienam, turinčiam banko sąskaitą ir mobilųjį telefoną, dalyvauti skaitmeninėje ekonomikoje. Tai turėjo didžiulį poveikį finansinei įtraukčiai, į oficialią finansų sistemą įtraukdama milijonus bankų neturinčių ir mažai bankų turinčių indų.

Be to, UPI taip pat atliko svarbų vaidmenį skatinant ekonomiką be grynųjų pinigų. Suteikdama saugią ir veiksmingą grynųjų pinigų alternatyvą, ji padėjo sumažinti priklausomybę nuo fizinės valiutos. Tai ypač svarbu tokioje šalyje kaip Indija, kur grynieji pinigai tradiciškai dominuoja ekonomikoje.

Kalbant apie sandorių apimtis, UPI išaugo eksponentinis. Remiantis NPCI duomenimis, 2 m. spalio mėn. UPI sandoriai viršijo 2020 mlrd. Šį augimą paskatino didėjanti išmaniųjų telefonų ir interneto ryšio skverbtis, taip pat vyriausybės veržimasis į skaitmeninimą.

Tačiau, nors UPI padarė didelę pažangą, ji nėra be iššūkių. Tokios problemos kaip operacijų nesėkmės, sukčiavimas ir susirūpinimas dėl duomenų privatumo išryškėjo kaip galimos kliūtys. Institucijoms būtina spręsti šias problemas, kad būtų užtikrintas tvarus UPI augimas.

Apibendrinant galima pasakyti, kad UPI iš tiesų pakeitė Indijos skaitmeninių mokėjimų ekosistemą. Dėl savo paprastumo, patogumo ir įtraukumo jis tapo populiarus vartotojų pasirinkimu. Indijai toliau žengiant skaitmeninimo keliu, tikimasi, kad UPI vaidins dar svarbesnį vaidmenį formuojant šalies finansinę aplinką. Nepaisant iššūkių, UPI ateitis atrodo daug žadanti ir ateinančiais metais ketinama iš naujo apibrėžti indėnų sandorius.