„Starfield“ priėmimas: meilės ar neapykantos patirtis

Starfield, labai lauktas Bethesda žaidimas, žaidėjai sutiko prieštaringai. Kai kurie yra visiškai įsimylėję žaidimą, giria jo platų mastą ir dėmesį detalėms. Tačiau kiti išreiškė nusivylimą, ypač dėl greitos žaidimo kelionės, įkėlimo ekranų ir kadrų dažnio.

Vienas iš pagrindinių ginčytinų taškų buvo žaidimo kadrų dažnis. Prieš išleidžiant „Bethesda“ patvirtino, kad „Starfield“ veiks 30 kadrų per sekundę greičiu. Nors šio sprendimo buvo tikimasi, atsižvelgiant į didžiulę žaidimo apimtį, daugelis gerbėjų paliko ilgesį 60 kadrų per sekundę našumo režimo, kuris tapo šiuolaikinių leidimų norma.

„Digital Foundry“, garsi žaidimų analizės grupė, nusprendė pasigilinti į galimybę „Xbox Series X“ paleisti „Starfield“ 60 kadrų per sekundę greičiu. Jie sukūrė pasirinktinę konsolę naudodami AMD 4800S darbalaukio rinkinį ir pakeitė GPU į RX 6700. Įjungus FSR 2. ir be dinaminio raiškos mastelio, jie galėjo pasiekti 60 kadrų per sekundę uždaroje aplinkoje. Tačiau didžioji žaidimo dalis vis tiek vyko pastoviu 30–40 kadrų per sekundę greičiu.

Kai skyra buvo sumažinta iki 1440p, atitinkančios „Xbox Series S“, žaidimas veikė stabiliu 40 kadrų per sekundę greičiu, kartais šoktelėjus iki 60 kadrų per sekundę. Dėl to „Digital Foundry“ pasiūlė, kad „Bethesda“ galėtų išleisti 40 kadrų per sekundę režimą žaidėjams su 120 Hz ekranais, ypač tiems, kurie turi kintamo atnaujinimo dažnio (VRR) ekranus.

Nors šios išvados yra intriguojančios, svarbu pažymėti, kad „Starfield“ šiuo metu yra užrakintas 30 kadrų per sekundę greičiu. Tačiau įdomu pastebėti, kad su tam tikrais koregavimais žaidimas gali pasiekti didesnį kadrų dažnį.

Apskritai Starfieldo priėmimas buvo poliarizuojantis. Nesvarbu, ar žaidėjams tai patinka, ar nekenčia, negalima paneigti šio ambicingo naujojo leidimo supančio lūkesčių ir ažiotažo.

Apibrėžimai:

– Kadrų dažnis: ekrane rodomų kadrų per sekundę skaičius. Didesnis kadrų dažnis užtikrina sklandesnį judesį vaizdo žaidimuose.

– Našumo režimas: vaizdo žaidimų režimas, kuriame pirmenybė teikiama didesniam kadrų dažniui, o ne grafiniam tikslumui.

– Uždara aplinka: žaidimo sritys, kurios yra mažesnio masto ir labiau uždaros.

– Kintamasis atnaujinimo dažnis (VRR): funkcija, leidžianti ekranui sinchronizuotis su grafikos plokšte, todėl žaidimas vyksta sklandžiau.

Šaltiniai:

– GameSpot: (straipsnis iš šaltinio)