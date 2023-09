„Sony“ pristato naują skaitmeninę kino kamerą „CineAlta“ BURANO

By

„Sony“ neseniai paskelbė apie savo naujausią skaitmeninį kino kamerą „BURANO“. Ši nauja kamera pasižymi įspūdingu 8.6K viso kadro CMOS jutikliu, automatinio fokusavimo galimybėmis, kintamu elektroniniu ND ir korpuse esančiu vaizdo stabilizavimu. Jis taip pat turi dvigubą pradinį ISO 800 ir 320, todėl yra universalus įvairiomis apšvietimo sąlygomis. Numatyta, kad BURANO pristatymas bus pradėtas 2024 m. pavasarį, jo kaina – 25,000 XNUMX USD.

Viena iš išskirtinių BURANO savybių yra kintamasis ND filtras ir korpuse esantis vaizdo stabilizavimas, todėl jis yra pirmasis pasaulyje skaitmeninis kino fotoaparatas, kurio abi funkcijos sujungtos viename korpuse. Tai suteikia filmų kūrėjams didesnį lankstumą ir patogumą fiksuojant savo kadrus. Be to, fotoaparatas gali pasigirti greitu hibridiniu automatiniu fokusavimu ir objekto atpažinimu, kurį palaiko AI apdorojimas, kai naudojamas su E tipo tvirtinimo objektyvais.

BURANO visų pirma skirtas vidutinio ir aukščiausios klasės savininkams / operatoriams, kurie nori investuoti daugiau nei 20,000 2 USD į skaitmeninį kino kamerą. Tikimasi, kad jis bus naudojamas įvairiuose kūriniuose, pavyzdžiui, dokumentiniuose filmuose, įmonių vaizdo įrašuose, muzikiniuose vaizdo įrašuose, filmuojant laukinę gamtą ir gamtą, taip pat kaip populiari B kameros parinktis kartu su „Sony VENICE XNUMX“.

Kamera pavadinta nuo mažos Burano salos Venecijos lagūnoje, Italijoje. Šis pavadinimas pasirinktas siekiant užmegzti ryšį su Venecija ir simbolizuoti fotoaparato galimybes. Burano yra žinomas dėl savo nėrinių ir ryškių spalvų namų.

Kalbant apie vaizdo kokybę, BURANO demonstruoja įspūdingą našumą. Jame yra naujas 8.6K viso kadro CMOS jutiklis, panašus į tą, kuris yra VENICE 2 kameroje. Jis siūlo 16 sustojimų dinaminio diapazono, mažo triukšmo ir jautrumo esant prastam apšvietimui. Jutiklis taip pat palaiko dvigubos bazės ISO 800 ir 3200.

Kalbant apie įrašymo kodekus, BURANO siūlo įvairias parinktis, tokias kaip X-OCN LT, XAVC H ir XAVC. Jis gali įrašyti X-OCN failus be išorinio įrašymo įrenginio. X-OCN LT siūlo mažesnius failų dydžius, išlaikant 16 bitų linijinių failų kokybę ir lankstumą.

Apskritai Sony BURANO yra galingas skaitmeninis kino fotoaparatas, užtikrinantis išskirtinę vaizdo kokybę ir pažangias funkcijas. Jis sukurtas taip, kad atitiktų profesionalių filmų kūrėjų poreikius ir tikimasi, kad jis paliks savo ženklą pramonėje.

