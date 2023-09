„SignalRGB“, „Intel“ ir „Skytech Gaming“ bendradarbiauja, kad padovanotų unikalų 3D spausdintą „Starfield“ žaidimų kompiuterį

By

„SignalRGB“, bendradarbiaudama su „Intel“ ir „Skytech Gaming“, paskelbė apie specialų unikalų 3D spausdintą „Starfield Gaming“ kompiuterį. Šis išskirtinis žaidimų kompiuteris sukurtas taip, kad būtų panašus į vieno iš Starfield erdvėlaivio valdymo pultų išvaizdą ir funkcionalumą, užtikrinant įtraukiančių žaidimų patirtį.

Kompiuteris demonstruoja integruotą RGB palaikymą su Starfield per SignalRGB programą, padidindamas žaidėjų vizualinį patrauklumą ir tinkinimo parinktis. Sistema aprūpinta aukščiausios klasės komponentais, įskaitant didelio našumo Core i7-13700K procesorių ir galingą AMD Radeon RX 7900 XTX GPU.

„Starfield Gaming PC“ su pritaikyta 3D atspausdinta važiuokle turi įspūdingą „Starfield“ tematikos valdymo pultą priekyje, sustiprintą metaliniais stulpais. Valdymo skydelyje yra didelis ekranas, skirtas kompiuterio jutikliams, pvz., temperatūrai ir laikrodžio greičiui, stebėti. Be to, šone yra penki mygtukai, kurie keičia spalvą per RGB apšvietimą, kad atspindėtų ir reaguotų į žaidimo laivo galios paskirstymo valdiklius.

Apatinėje valdymo skydelio dalyje yra du modifikuoti srauto deniai su specialiomis rankenėlėmis ir piktogramomis, nurodančiomis atitinkamas laivo funkcijas. Jame taip pat yra A ir C tipo USB prievadai, taip pat kompiuterio paleidimo iš naujo ir paleidimo mygtukai. Už valdymo pulto sistemos komponentai patalpinti kompaktiškame Mini-ITX korpuse.

Visas sistemos specifikacijas sudaro Core i7 13700K Raptor Lake CPU, Radeon RX 7900 XTX RDNA 3 GPU, 32 GB DDR5 atmintis, 1 TB SSD, 850 W SFX maitinimo šaltinis, 280 mm AIO skysčio aušintuvas ir B750 ITX pagrindinė plokštė. Su šia galinga sąranka 3D atspausdintas Starfield įrenginys gali paleisti Starfield dideliu kadrų dažniu.

Dovana šiuo metu vyksta ir tęsis kitas 43 dienas. Susidomėję dalyviai turi galimybę dalyvauti ir laimėti šį unikalų „Starfield Gaming PC“.

Šaltiniai:

- SignalasRGB

– Intel

– „Skytech“ žaidimai