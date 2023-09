Roblox ateina į PlayStation: plečia savo pasiekiamumą

„Roblox“, populiari socialinių tinklų ir žaidimų programėlė, netrukus pasirodys „PlayStation“ konsolėse. 2023 m. vykusioje Roblox kūrėjų konferencijoje (RDC) bendrovė paskelbė jaudinantį pranešimą, kad spalį pristatys savo programą į PS4 ir PS5. Šis išplėtimas suteiks PlayStation žaidėjams prieigą prie viso Roblox patirties katalogo.

„Roblox“ jau galima įsigyti įvairiose platformose, įskaitant asmeninius kompiuterius, „Mac“, „iOS“, „Android“ ir „Xbox“, tačiau „Sony“ konsolių palaikymo nebuvimas buvo didelis trūkumas jų asortimente. Tačiau naujausi įkalčiai leido suprasti, kad „PlayStation“ versija yra kuriama. 2022 m. paskelbtame darbo sąraše buvo nurodyta, kad Roblox samdo PlayStation inžinierių, o generalinis direktorius Davidas Baszuckis užsiminė per rugpjūtį vykusį uždarbį, kad bendrovė tiria galimybę įtraukti programą į PlayStation ir Nintendo Switch.

Nors iš karto nėra plano išleisti „Nintendo Switch“, „Roblox“ yra pasiryžęs pasiekti visuose įrenginiuose visame pasaulyje. Tuo tarpu „PlayStation“ žaidėjai gali prisijungti prie „Roblox“ pramogų ir mėgautis mėgstamomis patirtimis, kai programa bus pasiekiama PS4 ir PS5.

Be „PlayStation“ išplėtimo, „Roblox“ taip pat paskelbė, kad „Meta Quest Roblox“ programa bus plačiai prieinama vėliau rugsėjo mėnesį. „Quest“ programa, kuri liepos mėnesį buvo paleista kaip atvira beta versija, per pirmąsias penkias dienas buvo įdiegta daugiau nei milijonas. Be to, ruošiami „Xbox“ programos naujinimai, patobulinti vartotojo patirtį ir pažadėti dažnai atnaujinti.

Šaltiniai:

– „Roblox bus pasiekiamas PlayStation konsolėse šį rudenį“, autorius Jay Peters

– Roblox „Roblox praneša apie visišką „Meta Quest Roblox“ programos ir atnaujintos „Xbox“ programos paleidimą