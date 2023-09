NASA MOXIE generuoja deguonį Marse potencialioms žmogaus misijoms

By

NASA pasiekė reikšmingą etapą savo planuose įkurti bazes Marse. Agentūra paskelbė, kad Marso deguonies naudojimo vietoje eksperimentas, dar žinomas kaip MOXIE, sėkmingai pagamino pakankamai deguonies, kad mažas šuo išliktų Marse bent 10 valandų. Šis pasiekimas žymi svarbų žingsnį, kad būsimieji astronautai Raudonojoje planetoje galėtų turėti kvėpuojantį orą arba raketinį kurą.

MOXIE, mikrobangų krosnelės dydžio ir 40 svarų sveriantis prietaisas, buvo prijungtas prie „Perseverance“ marsaeigio, kai 2021 m. vasario mėn. jis nusileido Marse. Pastaruosius dvejus metus MOXIE iš Marso atmosferos išgauna deguonies pėdsakus. Per elektrocheminį procesą prietaisas atskiria vieną deguonies atomą nuo kiekvienos anglies dioksido molekulės, kuri sudaro 95% planetos atmosferos.

Per savo misiją MOXIE sugebėjo pagaminti 122 gramus deguonies, tiek, kiek mažas šuo suvartoja per 10 valandų. Veiksmingiausiu atveju prietaisas sugeneravo 12 gramų deguonies per valandą ir viršijo pradinį NASA tikslą. Ši sėkmė parodo, kaip įmanoma iš Marso atmosferos išgauti deguonį, kuris gali suteikti kvėpuojamo oro arba tarnauti kaip raketų raketinis kuras būsimose misijose.

NASA administratoriaus pavaduotoja Pam Melroy pabrėžė, kad svarbu kurti technologijas, kurios naudoja dangaus kūnų, tokių kaip Mėnulis ir Marsas, išteklius. Šios technologijos yra labai svarbios ilgalaikiam buvimui Mėnulyje, Mėnulio ekonomikos skatinimui ir Marso tyrinėjimų pagrindui.

Apibendrinant galima pasakyti, kad NASA MOXIE padarė didelę pažangą gamindama deguonį Marse, atverdama kelią potencialioms žmonių misijoms į Raudonąją planetą. Šis pasiekimas priartina mus prie tvarių bazių realizavimo ir galimybės palaikyti astronautus kvėpuojančiu oru ir raketų kuru.

