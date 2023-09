„Deep Silver“ ir „Starbreeze Studios“ išleido naują PAYDAY 3 anonsą ir ekrano kopijas. Pristatykite „Pearl and Joy“

„Deep Silver“ ir „Starbreeze Studios“ pristatė naują PAYDAY 3 anonsą ir ekrano kopijas, kuriose pristatomi du nauji žaidžiami personažai – Pearl ir Joy. Šie personažai prisijungia prie pradinės nusikaltėlių gaujos Dalaso, Hokstono, Vilko ir Grandinių, todėl bendras nusikaltėlių skaičius žaidimo pradžioje padidėja iki šešių.

Pearl, ekspertas sukčius ir infiltratorius, yra įgudęs vykdyti sukčiavimą ir naršyti aukštuomenėje. Ji kruopščiai planuoja ir visada pasiruošusi bet kokiai situacijai, net prireikus griebiasi savo ginklų. Kita vertus, Joy yra genialus įsilaužėlis ir saugumo ekspertas, kuris įgulai prideda unikalų jėgos ir gudrybės derinį. Dėl savo įstatymų nepaisymo ir iškreipto humoro jausmo Joy yra nenuspėjamas pakaitos simbolis bet kokio apiplėšimo metu.

Be šių naujų veikėjų pristatymo, kūrėjai taip pat atskleidė PAYDAY 3 turinio po paleidimo planą. Plane yra keturi atsisiunčiami turinio paketai, būtent „Sintaksės klaida“, „Boys in Blue“, „The Land of the the Land“. Nemokama“ ir „Baimė ir godumas“, kuriuos planuojama išleisti artimiausiais mėnesiais. Šiuose paketuose bus pristatytas naujas turinys, pvz., sezoniniai įvykiai, žaidžiami personažai, priešai, ginklai, Unreal Engine 5 atnaujinimai, kosmetika, gyvenimo kokybės patobulinimai ir naujos funkcijos.

„PAYDAY 3“ bus išleistas rugsėjo 21 d. „PlayStation 5“, „Xbox“ serijai ir asmeniniam kompiuteriui per „Steam“ ir „Epic Games Store“. Jį taip pat bus galima įsigyti per „Xbox Game Pass“.

