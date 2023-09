Naujai atrasta Nishimura kometa, matoma naktiniame danguje

By

Naujai atrasta kometa, pavadinta Nishimura kometa, bus matoma kitą savaitę, kai ji praskris pro Žemę. Japonijos kosmoso fotografas Hideo Nishimura pirmą kartą pastebėjo kometą rugpjūčio pradžioje, o nuo to laiko jos ryškumas padidėjo, kai ji keliauja per vidinę saulės sistemą. Kometa arčiausiai Žemės priartės antradienį, nutolusi per 78 milijonus mylių nuo planetos ir gali būti matoma kitas penkias dienas.

Rugsėjo 21 d. Nishimura kometa taip pat praskris 17 milijono mylių atstumu nuo saulės. Jos orbita rodo, kad paskutinį kartą ji skriejo arti saulės, o galbūt arčiau Žemės, buvo maždaug 1590 m. Nors per tą laiką kometų nėra užfiksuota. laiko, kuris atitinka Nishimura, jis turėjo būti gana šviesus, kad būtų matomas.

Norėdami pastebėti Nishimura kometą, geriausia naudoti žiūronus ir rasti vietą su tamsu dangumi atokiau nuo miesto šviesų. Sky and Telescope dalijasi diagramomis, kurios gali padėti dangaus stebėtojams atpažinti kometą. Kometos uodega visada bus nukreipta nuo saulės, o nuotraukose ji atrodo žalsva dėl dviatominės anglies. Tačiau per žiūronus jis atrodys beveik bespalvis arba šiek tiek rausvas, nes saulės šviesa atsispindės nuo dulkių grūdelių.

Tiems, kurie gyvena Šiaurės pusrutulyje, likus maždaug pusvalandžiui iki ryto prieblandos, rekomenduojama rasti aiškų vaizdą į rytų-šiaurės rytų horizontą. Tačiau kometai artėjant prie saulės ir horizonto, ją bus sunkiau pamatyti. Trečiadienį kometa praskris tarp Žemės ir saulės, todėl mažai tikėtina, kad ji bus matoma. Dėl intensyvaus saulės karščio kometa gali subyrėti, tačiau ekspertai tikisi, kad ji išliks. Jei jis išliks, spalio pradžioje jis persikels į tolimąją saulės pusę ir lapkričio mėnesį bus matomas Pietų pusrutulio rytiniame danguje.

