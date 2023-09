NBA 2K24 pasiekimai ir trofėjai: pagrindinis vadovas, kaip įrodyti save aikštėje

Išleidę NBA 2K24, žaidėjai yra pasirengę kovoti su visiškai nauju pasiekimų ir trofėjų rinkiniu, kad pademonstruotų savo įgūdžius virtualioje aikštelėje. Šių metų dalis siūlo 45 iššūkius, apimančius įvairius tikslus ir uždavinius.

Nuo GOAT sąrašo užkariavimo iki pažangos WNBA, užbaigusieji turės daug ką išlaikyti. NBA 2K24 pasiekimai ir trofėjai skirti žaidėjams išstumti savo ribas ir suteikti naudingos patirties.

Keletas svarbių iššūkių: nugalėti visus 8 bosus „Sunset Park“ ir „The Point“, laimėti gatvės kamuolio turnyrą „The Yard“ ir pasiekti 3 žvaigždutes visuose 4 šeimos prisiminimų žaidimuose. Žaidėjai taip pat gali pirmą kartą suaktyvinti GOAT įgūdžius, atrakinti 4 pakopos GOAT įgūdžių apdovanojimą visose 4 kategorijose ir pasiekti skirtingus GOAT sąrašo lygius.

Kiti pasiekimai apima taškų, atkovotų kamuolių, rezultatyvių perdavimų, blokuotų kamuolių, perimtų kamuolių ar tritaškių rekordų sumušimą, Metų naujoko, MVP, finalo MVP ir čempiono titulą tame pačiame sezone bei tokių legendų kaip Kareemas Abdul-Jabbar ir Michaelas pranokimą. Jordano pasiekimai.

Be to, NBA 2K24 pristato specifinius WNBA iššūkius, pvz., laimėti žaidimą The W, pasiekti aukščiausią progreso pakopą ir pasižymėti visuose The W ramsčiuose. Žaidime taip pat yra įvairių MyTEAM užduočių, įskaitant deimantinės batų kortelės pritaikymą. MT Shoe Lab kurdamas deimantinį batą ir užbaigdamas kolekcijas.

Žaidėjai gali pademonstruoti savo šaudymo patirtį atlikdami puikius paleidimo šūvius ir laimėdami žaidimus dideliu skirtumu. Jie taip pat gali pademonstruoti savo įgūdžius tokiose srityse kaip tritaškių metimas, atmušimai, atkovoti kamuoliai, blokuoti kamuoliai ir rezultatyvūs perdavimai, kad aplenktų varžovus.

NBA 2K24 siūlo daugybę turinio ir iššūkių, kuriuos žaidėjai gali tyrinėti ir įveikti. Nesvarbu, ar esate patyręs žaidėjas, ar franšizės naujokas, šių metų pasiekimai ir trofėjai suteiks jaudinančių ir konkurencingų įspūdžių virtualioje krepšinio aikštelėje.

