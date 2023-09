„Microsoft“ rugsėjo mėnesį pristatys atnaujintą „Surface Go 4“ planšetinį kompiuterį

By

„Microsoft“ ruošiasi rugsėjo 21 d. vyksiančiam renginiui, kuriame turėtų pristatyti naujos kartos „Surface“ įrenginius. Nors „Google“ ir „Apple“ planai dėl atitinkamų renginių jau yra gerai žinomi, „Microsoft“ sugebėjo savo „Surface“ produktus dažniausiai paslėpti. Tačiau naujausia „WinFuture“ ataskaita atskleidė, ko tikėtis iš renginio.

Remiantis ataskaita, „Microsoft“ pristatys tris naujus „Surface“ produktus, tačiau nebus aukščiausios klasės „Surface Pro 10“ planšetinio kompiuterio, kaip kai kurie tikėjosi. Vietoj to dėmesys bus skiriamas atnaujintam „Surface Go 4“, kuris, kaip tikimasi, bus ekonomiškesnis. Nors neaišku, ar jis vadinsis „Surface Go 4“, sklando gandai, kad planšetinis kompiuteris turės keturių branduolių „Intel N200“ SoC iš „Alder Lake N“ šeimos.

Pranešama, kad „Surface Go 4“ pasiūlys tris atminties parinktis: 64 GB, 128 GB ir 256 GB, kartu su 4 GB RAM. Tikimasi, kad jo vizualinis dizainas bus panašus į savo pirmtaką ir greičiausiai jį bus galima įsigyti spalį.

Nors įvykis gali būti ne toks prašmatnus kaip ankstesni „Microsoft“ renginiai, tikimasi tik nedidelių „Surface Laptop Go 2“ ir „Surface Laptop Studio“ atnaujinimų, vis tiek yra galimybė netikėtai paskelbti „Surface Pro“ seriją. Tačiau atrodo, kad dėmesys sutelkiamas į labiau prieinamą ir nešiojamąjį „Surface Go 4“, kuris patenkina produktyvumo poreikius turinčius vartotojus.

Šaltiniai: WinFuture