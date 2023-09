„Microsoft“ atliko modeliavimą, kad įvertintų galimą „Call of Duty“ atšaukimo iš „PlayStation“ poveikį

By

Neseniai iškelta „Microsoft“ teisinė byla su Federaline prekybos komisija (FTC) atskleidė įmonės vaizdo žaidimų verslo vidinę veiklą ir jos įsigijimo sandorius. Vienas iš išryškėjusių aspektų buvo „Microsoft“ sprendimas vykdyti modeliavimą, siekiant įvertinti galimas pasekmes, jei „Call of Duty“ nebus pasiekiama „PlayStation“.

Nepaisant ne kartą tvirtintų, kad neketina neleisti PlayStation „Call of Duty“, FTC pateikė konkrečių „Microsoft“ atliktų modeliavimų įrodymų. Bendrovės direktorių valdyba paprašė finansų komandos įvertinti apčiuopiamus franšizės nebuvimo pirmaujančioje žaidimų platformoje padarinius.

Valdybai buvo įdomu suprasti, kokį poveikį „Call of Duty“ neturės „PlayStation“ ir kaip „Microsoft“ galėtų kompensuoti prarastas maždaug 1 mlrd. USD pajamų. Per įrodinėjimo posėdį atsitiktinai paaiškėjo, kad „Microsoft“ finansų komanda įvertino, jog nuostoliai gali būti kompensuoti, jei „Microsoft“ prenumeratos paslauga „Game Pass“ įgytų papildomus 2 mln.

„Microsoft“ patikslina, kad šis modeliavimas buvo atliktas ne dėl to, kad planavo atsisakyti „Call of Duty“, o kaip atsarginis planas, jei „Sony“ reikalautų nepalankių sąlygų. Šios sąlygos gali apimti didesnį pajamų padalijimą, išskirtinumo sandorius ir išankstinius mokėjimus. Modeliavimas buvo skirtas pasirengti mažai tikėtiniems atvejams, kai „Call of Duty“ nebus pasiekiama „PlayStation“ dėl „Sony“ reikalavimų.

Galiausiai FTC bylą pralaimėjo, o „Sony“ pasirašė susitarimą su „Microsoft“, kad „Call of Duty“ liktų „PlayStation“. Susitarimo ypatumai lieka nežinomi, tačiau manoma, kad jos komercinės sąlygos yra panašios į tas, kurias Microsoft anksčiau siūlė Sony.

„Microsoft“ teisinis patarėjas išnagrinėjo FTC skundus, įskaitant modeliavimą, ir paaiškino, kad jie nebuvo strategijos „Call of Duty“ sulaikymui dalis, o greičiau atsakas į galimus nepalankius „Sony“ reikalavimus.

