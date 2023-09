„Microsoft“ paskelbė „Xbox Digital Broadcast“ Tokijo žaidimų šou

By

„Microsoft“ atskleidė, kad rengs „Xbox Digital Broadcast“ transliaciją būsimoje Tokijo žaidimų parodoje. Transliacija, kuri numatyta 2 val. PT / 5 val. ET / 10 val. JK / 6 val. JST, suteiks naujienų apie „Xbox“ ir „Bethesda“ žaidimus, demonstruos Japonijos ir Azijos kūrėjų žaidimus ir praneš apie naujus „Game Pass“ žaidimus.

Pasak „Xbox“ vyriausiojo rinkodaros pareigūno Jerreto Westo, transliacijoje bus pateikiami „Xbox“ ir „Bethesda Softworks“ pažangos atnaujinimai. Be to, jame bus paryškinta įvairi Japonijoje ir Azijoje įsikūrusių kūrėjų žaidimų kolekcija. Westas taip pat paminėjo, kad transliacija apims įdomių naujų žaidimų, prisijungusių prie Xbox Game Pass, kuris nuolat plečia savo biblioteką turiniu iš įvairių Azijos komandų.

„Final Fantasy 14 Fan Fest 2023“ metu „Xbox“ bosas Philas Spenceris pasirodė scenoje kartu su „Square Enix“ bosu Takashi Kiryu, kad pasidžiaugtų žinia, kad „Final Fantasy 14“ pagaliau pasirodys „Xbox“ konsolėse. Tai reiškė nukrypimą nuo ankstesnio žaidimo išskirtinumo PlayStation konsolėms. Interviu su IGN Spenceris užsiminė apie galimybę ateityje į Xbox pakliūti daugiau Square Enix žaidimų, nors konkretūs pavadinimai, tokie kaip Final Fantasy 7 Remake ir Final Fantasy 16, nebuvo patvirtinti.

Be to, „Bethesda“ neseniai išleido labai lauktą kosminį vaidmenų žaidimą „Starfield“, kuris jau surinko daugiau nei šešis milijonus žaidėjų. Tai daro tai didžiausiu žaidimo pristatymu Bethesda istorijoje, pranokstančiu tokius pavadinimus kaip Fallout ir The Elder Scrolls.

Žvelgiant į ateitį, „Xbox Game Studios“ siūlo daugybę įdomių būsimų žaidimų, įskaitant tokius pavadinimus kaip „Perfect Dark“ iš „The Initiative“, „Forza“ iš „Turn 10“ ir „Fable“ iš „Playground“. Tuo tarpu Bethesda ZeniMax Online Studios toliau kuria The Elder Scrolls Online, o MachineGames kuria be pavadinimo žaidimą Indiana Jones, kuris turėtų pasirodyti 2024 m.

Apskritai Xbox Digital Broadcast for Tokyo Game Show žada būti jaudinantis įvykis gerbėjams su atnaujinimais, pranešimais ir žaidimų demonstracijomis iš Xbox ir Bethesda.

