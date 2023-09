„League of Legends“ žaidėjai, nusivylę „Blue Essence Emporium“.

By

„League of Legends“ žaidėjai nekantriai laukė „Blue Essence Emporium“ sugrįžimo ir tikėjosi prasmingo atlygio, kuriam galės išleisti sukauptą „Blue Essence“. Tačiau „Emporium“ įgyvendinimas privertė daugelį gerbėjų nuvilti dėl blankaus siūlomo turinio.

„Blue Essence“, „League of Legends“ valiuta, paprastai kaupiasi, kai žaidėjai atrakina visus čempionus. Rune puslapius, pavadinimo keitimus ir keletą kitų nedidelių parinkčių galima įsigyti naudojant „Blue Essence“, tačiau daugelis žaidėjų susiduria su šios valiutos pertekliumi ir ribotais būdais ją panaudoti.

„Blue Essence Emporium“ turėjo išspręsti šią problemą, suteikdama žaidėjams viliojančius apdovanojimus, kuriuos būtų galima įsigyti naudojant sukauptą „Blue Essence“. Nors „Riot Games“ žadėjo patobulinimus, žaidėjai mano, kad „Emporium“ nepateisino lūkesčių ir siūlo dar mažiau galimybių nei prieš pertrauką.

Kai kurie nusivylimai kyla dėl to, kad nėra paslaptingos piktogramos ir palatos odos skrynių, taip pat riboto leidimo chromos. Be to, patekti į „Emporium“ buvo iššūkis daugeliui žaidėjų jį paleidus.

Verta paminėti, kad žaidėjai tikėjosi didesnio atlygio po ginčų dėl brangios Jhin „kosminės ištrynimo“ odos. Daugelis ilgamečių žaidėjų troško patenkinti atlygį, neišleisdami papildomų pinigų.

Nepaisant šių nusivylimų, žaidėjai išreiškė daugiau nusivylimo nei pykčio prieš Riot Games. Jie tiesiog norėjo būdo panaudoti valiutą, kurią uždirbo per daugelį metų atsidavimo žaidimui.

„Riot Games“ dar nepaskelbė, ar, atsižvelgiant į žaidėjų atsiliepimus, „Blue Essence Emporium“ turinys bus pakeistas. Kaip dabar tai vyksta du kartus per metus, gerbėjai tikisi, kad būsimi Emporium kartojimai suteiks daugiau viliojančių galimybių jų sukauptai Blue Essence.

