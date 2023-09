„Apple“ pristato „iPhone 15 Pro“ su „A17 Pro“ lustu: greitesnis našumas ir spindulių sekimo galimybė

By

„Apple“ pristatė naujausią „iPhone“ serijos papildymą „iPhone 15 Pro“, turintį galingą A17 Pro lustą. Šis naujas Apple Silicon lustas pagamintas naudojant pažangiausią 3 nanometrų procesą ir turi įspūdingą 19 milijardų tranzistorių. A17 Pro lustas ne tik 10 % padidina didelio našumo branduolių našumą, bet ir rodo, kad GPU našumas gerokai pagerėjo 20 %. Su šiais patobulinimais „iPhone 15 Pro“ išliks greičiausias išmanusis telefonas rinkoje.

Vienas iš svarbiausių A17 Pro lusto akcentų yra jo gebėjimas palaikyti aparatinės įrangos pagreitintą spindulių sekimą – funkciją, kuri anksčiau buvo prieinama tik aukščiausios klasės žaidimų pultuose ir asmeniniuose kompiuteriuose. Naudodamas šią technologiją, „iPhone 15 Pro“ gali pateikti itin tikrovišką apšvietimą realiuoju laiku, todėl tai pirmasis išmanusis telefonas, pasiekęs tokio lygio grafines galimybes.

Be to, „Apple“ A17 Pro lustą aprūpino USB-3 valdikliu, leidžiančiu perduoti duomenis iki 10 Gb/s per „iPhone 15 Pro“ USB-C prievadą. Tai yra reikšmingas patobulinimas, palyginti su senesniais USB-2 greičiais, kuriuos palaiko „Lightning“ prievadas, todėl vartotojams suteikiamas greitesnis ir efektyvesnis ryšys failams ir daugialypės terpės turiniui perkelti.

„IPhone 15 Pro“, aprūpintą A17 Pro lustu, bus galima iš anksto užsisakyti nuo šio penktadienio, o pardavimas parduotuvėse prasidės rugsėjo 22 d. „Apple“ ir toliau plečia išmaniųjų telefonų technologijų ribas, „iPhone 15 Pro“ žada suteikia neprilygstamą vartotojo patirtį su išskirtiniu našumu ir pažangiausiomis funkcijomis.

