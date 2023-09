„Apple“ pristato naujas „iCloud+“ saugyklos pakopas: 6 TB ir 12 TB

By

„Apple“ neseniai nustebino savo auditoriją paskelbusi apie dvi naujas debesies saugyklos prenumeratos „iCloud+“ pakopas. Šie nauji prenumeratos planai, skirti pirmiausia fotografams ir filmų kūrėjams, kuriems reikia pakankamai vietos savo turiniui, pritrauks dėmesį. Pristatymas susilaukė audringų minios plojimų, o tai rodo, kad reikia didinti saugyklų talpą.

Pagal dabartinę kainų struktūrą „iCloud+“ siūlo abonentams 50 GB už 0.99 USD per mėnesį, 200 GB už 2.99 USD per mėnesį ir 2 TB už 9.99 USD per mėnesį. Įdiegus 6 TB ir 12 TB planus, vartotojai dabar gali saugoti žymiai didesnį duomenų kiekį. Nors paprastam vartotojui gali nereikėti tokios didelės saugyklos, profesionaliems fotografams ir filmų kūrėjams, naudojantiems naujausius iPhone 15 modelius su patobulintomis kameros galimybėmis, šie planai bus itin vertingi.

Nors „Apple“ neatskleidė tikslios naujų saugojimo pakopų kainų, galime pagrįstai spėti, remdamiesi esamais tarifais. Tikėtina, kad 6 TB prenumerata kainuos ne daugiau kaip 30 USD per mėnesį, o 12 TB pakopa turėtų svyruoti apie 60 USD per mėnesį. Palyginimui, „Google“ 5 TB ir 10 TB duomenų saugojimo planai kainuoja atitinkamai 24.99 USD ir 49.99 USD per mėnesį, o tai rodo panašius kainų taškus.

Be padidintos atminties talpos, „iCloud+“ abonentai ir toliau galės mėgautis esamomis privatumo funkcijomis, įskaitant „Hide My Email“ ir „Private Relay“. Šiomis funkcijomis siekiama apsaugoti vartotojo duomenis ir užtikrinti saugų naršymą. „iCloud+“ siūlo išplėstą saugyklą ir didesnį privatumą, todėl „Apple“ ir toliau savo vartotojams siūlo visapusišką ir patikimą saugyklos debesyje paslaugą.

šaltinis:

– Marqueso Brownlee žinutė: https://twitter.com/MKBHD/status/1435465209062140930