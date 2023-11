Nuolat kintantis Xbox ir Call of Duty peizažas

By

Neseniai „Microsoft“ įsigijus garsiąją pirmojo asmens šaudyklės franšizę „Call of Duty“, daugelis gerbėjų ir žaidėjų susidomėjo ateitimi. 3 m. lapkričio 11 d. labai lauktas Call of Duty: Modern Warfare 2023 išleidimas, todėl tiek Microsoft, tiek žaidimo kūrėjai tikisi daug.

Ne paslaptis, kad „Call of Duty“ pastaraisiais metais sulaukė kritikos dėl naujovių trūkumo. Tačiau franšizė išlieka neįtikėtinai populiari ir pelninga, nuolat generuodama milijardus pajamų. „Microsoft“ įsitraukimas į franšizę suteikia naują perspektyvą ir įdomių rinkodaros galimybių potencialą.

Neseniai „Xbox Series X“ ir „Xbox Series S“ konsolių naudotojai buvo sutikti dideliais, dėmesį patraukiančiais „Call of Duty: Modern Warfare 3“ išankstinių užsakymų skelbimais, įjungus savo įrenginius. Nors kai kuriems žaidėjams šie skelbimai buvo įkyrūs, verta paminėti, kad jie rodomi tik vieną kartą ir yra lengvai atmesti. „Microsoft“ pabrėžia, kad jie aktyviai svarsto vartotojų atsiliepimus ir siekia rasti balansą tarp reklamos ir vartotojų patirties.

Nepaisant to, skelbimai „Xbox“ prietaisų skydelyje jau seniai buvo gerbėjų diskusijų tema. Nors jie padeda subsidijuoti konsolės platformą, kai kurie teigia, kad už prenumeratos mokesčius, pvz., „Xbox Game Pass Core“ arba „Xbox Game Pass Ultimate“, prietaisų skydeliai turėtų būti sumažinti arba visiškai be skelbimų.

Žvelgiant į ateitį, „Microsoft“ įsigijimas gali reikšmingai pakeisti „Call of Duty“ rinkodaros ir pateikimo būdą. Turėdama skirtingus tikslus ir lūkesčius, palyginti su ankstesniu savininku „Activision“, „Microsoft“ gali imtis strategiškesnio požiūrio į išleidimo tvarkaraščius, leisdama konkuruojantiems šauliams savo platformoje šiek tiek atsikvėpti.

Be to, pasibaigus rinkodaros sandoriui su „PlayStation“, kyla klausimų, kaip „Call of Duty“ bus kartu su „Xbox“ prekės ženklu ateityje. Šie netikrumai pabrėžia nuolat besikeičiantį žaidimų pramonės pobūdį ir primena, kad niekas nėra iškaltas akmenyje.

Nors „Microsoft“ priklausančio Call of Duty ateitis neaiški, žaidėjai ir gerbėjai gali tikėtis pusiausvyros tarp patrauklių rinkodaros strategijų ir pagarbos naudotojų patirčiai. Tik laikas parodys, kaip toliau keisis Xbox ir Call of Duty.

FAQ

Kl.: Ar „Call of Duty“ ir toliau bus leidžiamas kasmet pagal „Microsoft“?

A: Yra spėlionių, kad „Microsoft“ gali nukrypti nuo metinio išleidimo grafiko, kad suteiktų erdvės konkuruojantiems šauliams ir kūrėjams būtų suteikta daugiau laiko žaidimų kūrimui.

Kl.: Kas nutiks rinkodaros sandoriui su „PlayStation“?

A: Kadangi ateinančiais metais baigsis rinkodaros susitarimas su „PlayStation“, „Call of Duty“ ir „Xbox“ prekės ženklas lieka neaiškus. Ateities rinkodaros strategijose galima tikėtis pokyčių.

Kl.: Ar „Xbox“ naudotojai nerimauja dėl įkyrių skelbimų prietaisų skydelyje?

A: Kai kurie „Xbox“ vartotojai išreiškė nusivylimą dėl skelbimų skydelyje, ypač atsižvelgiant į jų jau mokamus prenumeratos mokesčius. „Microsoft“ atsižvelgia į vartotojų atsiliepimus ir siekia išlaikyti pusiausvyrą tarp reklamos ir vartotojo patirties.

Kl.: Kaip „Microsoft“ nuosavybė paveiks Call of Duty naujoves?

A: „Microsoft“ perima vairą, „Call of Duty“ naujovėms įtakos gali turėti įmonės tikslai ir strategijos. Franšizės raida, priklausanti „Microsoft“, išlieka nenuspėjama.

