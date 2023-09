Kaip užbaigti „Night Elf Heritage Quest“ eilutę „World of Warcraft“.

By

„World of Warcraft“ „Night Elf Heritage“ užduočių linija suteikia žaidėjams galimybę užsidirbti specialų šarvų rinkinį. Tačiau viena užduotis, „Žingsnis į šešėlius“, žaidėjams sukėlė sumaištį ir nusivylimą. Štai vadovas, kaip sėkmingai atlikti šią užduotį ir tęsti „Nakties elfų paveldo“ užduočių eilutę.

Žaidime „Stepping into the Shadows“ žaidėjai turi užgesinti šešis „Felflame Braziers“ ir „atrasti, kas slypi „Shadow Hold“ gelmėse. Pagrindinis šios užduoties tikslas yra palydėti Maiev Shadowsong per Shadow Hold. Svarbu pažymėti, kad Maijevas vaikšto labai lėtu tempu, o žaidėjai turi likti šalia jos viso užduočių metu.

Palydos metu žaidėjai turi likti mėlyname kupole, kuris supa Maievą. Išėjus iš kupolo, Maijevas bars žaidėją ir sustos kelioms akimirkoms, kol jie grįš. Jei žaidėjai palieka kupolą ilgesniam laikui, jie turės mesti užduotį ir pradėti iš naujo.

Kai žaidėjai kerta Shadow Hold kartu su Maiev, jie taip pat turi užgesinti žalius Felflame Braziers, kuriuos ji nurodo pakeliui. Kai šešios keptuvės bus užgesintos ir žaidėjai pasieks „Shadow Hold“ apačią, jie gaus kreditą už užduoties įvykdymą.

Svarbu pažymėti, kad žaidėjai negali nužudyti Orc Warlock, vardu Cultist Nethus, kuris yra Shadow Hold apačioje, prieš palydėdami Maijevą iki galo. Žaidėjai turi likti šalia Maijevo, kol pasieks Cultist Nethus.

Jei žaidėjai per klaidą įveiks Cultist Nethus prieš užbaigdami palydą, jie turės mesti užduotį ir pradėti iš naujo. Tačiau sėkmingai užbaigus „Žingsnis į šešėlius“, likusi užduočių grandinė daugiausia susideda iš kinematografijos ir lengvų tikslų.

Atlikti „Nakties elfų paveldo“ užduočių eilutę gali būti sudėtinga, tačiau naudodamiesi šiuo vadovu žaidėjai galės naršyti „Žingsnis į šešėlius“ ir tęsti kelionę, kad užsitarnautų „Nakties elfų paveldo“ šarvus.

Šaltinis: Dot Esports