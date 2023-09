Astrofizikas Brianas May padeda nustatyti asteroidą Bennu NASA OSIRIS-REx misijai

Astrofizikas Brianas May, geriausiai žinomas kaip legendinės roko grupės „Queen“ gitaristas, svariai prisidėjo prie NASA OSIRIS-REx misijos. May, turintis astrofizikos daktaro laipsnį, dalyvavo kuriant asteroidą Bennu, kurio misija turi paimti mėginį.

May bendradarbiavimas su NASA prasidėjo 2015 m., kai jis dirbo „New Horizons“ misijoje, kuri išsiuntė erdvėlaivį skristi per Plutoną. Jis sukūrė pirmąjį aukštos kokybės stereofoninį Plutono vaizdą, pademonstruodamas savo talentą ne tik kaip roko muzikantas, bet ir kaip astrofizikas.

OSIRIS-REx misijoje May dirbo kartu su mokslininke Claudia Manzoni, kad sukurtų tikroviškus 3D kosminių misijų vaizdus. Naudodamas šiuos vaizdus, ​​May padėjo nustatyti Bennu ir rasti saugią nusileidimo zoną zondui, kuris rinktų asteroido mėginį. Jo kompetencija ir novatoriškas požiūris padarė įspūdį misijos direktoriui Dante Lauretta, kuris apibūdino May stereo aparatus kaip „puikų įrankį“, padedantį ieškoti tinkamos nusileidimo vietos.

May atsidavimas mokslui ir kosmoso tyrinėjimams akivaizdus jo dalyvavimas NASA projektuose. Jo aistra astronomijai paskatino jį siekti astrofizikos daktaro laipsnio. Jis ir toliau prisideda prie šios srities, taip pat nuolat prisideda prie muzikos pasaulio kaip Queen dainų autorius.

OSIRIS-REx mėginio kapsulės nusileidimas Jutos dykumoje rugsėjo 24 d. bus reikšmingas NASA misijos sugrąžinti į Žemę asteroido mėginys etapas. Briano May indėlis į misiją išryškina unikalią muzikos ir mokslo sankirtą, parodydamas žmonių talentus ir įvairius pomėgius, kai jie siekia ne tik jų pagrindinės kompetencijos srityse.

