Naujas „Chromecast“ nuotolinio valdymo pultas iš „Google“ pastebėtas „Android TV“ beta versijoje

Panašu, kad „Google“ kuria naują „Chromecast“ su „Google TV“, o naujausi „Android TV 14“ beta versijos atradimai rodo, kad jis gali būti su atnaujintu nuotolinio valdymo pultu. Technikos entuziastas ir „Android“ gilumininkas Mishaalas Rahmanas atskleidė sistemos vaizdo įrašą, kuriame pavaizduotas, atrodo, visiškai naujas nuotolinio valdymo pultas, skirtas valdyti „Google TV“ programinę įrangą.

Naujasis nuotolinio valdymo pultas yra panašus į dabartinį plokščią piliulės formos nuotolinio valdymo pultą, kuris pirmą kartą buvo pristatytas 2020 m. Tačiau jame yra keletas reikšmingų pakeitimų. Vienas iš pagrindinių skirtumų yra papildomų mygtukų pridėjimas. Atrodo, kad ankstesni šeši pagrindiniai valdymo mygtukai buvo pertvarkyti, kad būtų vietos naujam garsumo ar kanalo svirties mygtukui. Šis naujas mygtukas atitinka nuotolinio valdymo pulto veido mygtukų skersmenį.

Pertvarkytame nuotolinio valdymo pulte taip pat yra žvaigždės mygtukas paskutinės eilutės dešinėje. Manoma, kad šis mygtukas yra pritaikomas „stebuklingas mygtukas“, kuris iš pradžių buvo nutekėjęs 2020 m., tačiau nepateko į galutinį originalaus nuotolinio valdymo pulto dizainą. Žvaigždutės mygtukas gali leisti vartotojams sukurti mėgstamų programų nuorodas, taip patogų būdą pasiekti dažnai naudojamą turinį.

Pastaraisiais mėnesiais „Google“ išplėtė savo produktų valdymo galimybes. Sausio mėnesį bendrovė „Google Home“ programėlę papildė naujais televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliais. Be to, naujausiame „Google“ išleistame „Pixel Tablet“ yra išmaniųjų namų valdikliai, kai jie prijungti prie doko. Jei naujasis „Google“ televizoriaus nuotolinio valdymo pultas ir „Chromecast“ iš tiesų yra tikri, daugiau apie juos galime išgirsti „Google“ renginyje „Made by Google“, kuris vyks spalio 4 d.

Šaltiniai:

– Originalus straipsnis: The Verge

– Mishaalo Rahmano išvados naudojant „Android TV 14“ beta versiją