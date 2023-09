KJM K3 projektorius: ryškus ir universalus pramogų sprendimas

By

K3 Full HD projektorius iš Kinijos KJM laužo pelėsį suteikdamas vartotojams galimybę dienos metu žiūrėti filmus. Skirtingai nuo įprastų LED projektorių, kuriems reikalingas tamsus kambarys, K3 gali pasigirti įspūdingu 1,500 ANSI liumenų, suteikiančiu pakankamai ryškumo, kad galėtumėte mėgautis filmais net ir esant šiek tiek aplinkos šviesos.

Įrengtas aukštos kokybės JBL garso sistema, KJM K3 siūlo sodraus, tiksliai suderinto garso simfoniją. Be to, projektorius yra sertifikuotas „Netflix“, užtikrinantis sklandžią prieigą prie didžiulės filmų ir TV laidų bibliotekos.

Naudojant „MediaTek“ apdorojimo technologiją ir „Linux“ operacinėje sistemoje, K3 siūlo patogią patirtį. Nors ji nesuteikia prieigos prie „Play“ parduotuvės pramogų programoms, ji suderinama su populiariomis srautinio perdavimo platformomis, tokiomis kaip „Netflix“ ir „Prime Video“.

Jei vartotojai nori papildomų srautinio perdavimo parinkčių, jie gali lengvai prijungti srautinio perdavimo lazdelę iš tokių prekių ženklų kaip Roku ar Amazon prie vieno iš galimų HDMI prievadų. Arba turinį galima belaidžiu būdu perduoti iš įvairių įrenginių, įskaitant mobiliuosius įrenginius, asmeninius kompiuterius ir „Mac“ kompiuterius.

Su automatiniu fokusavimu ir trapecijos korekcija KJM K3 užtikrina lengvą sąranką. Be to, jo IPX5 sandariklis apsaugo nuo dulkių, todėl puikiai tinka filmų vakarams be rūpesčių.

„Indiegogo“ rėmėjai gali užsitikrinti KJM K3 už 279 USD, o pristatymas prasidės lapkričio mėnesį. Norėdami atidžiau pažvelgti į K3 funkcijas, žiūrėkite žemiau esantį vaizdo įrašą.

Šaltinis: KJM