„Fujifilm“ pristato naują GFX100 II veidrodinį fotoaparatą už mažesnę kainą

„Fujifilm“ per „X Summit“ tiesioginę transliaciją pristatė savo naujausią vidutinio formato veidrodinį pavyzdinį fotoaparatą GFX100 II. GFX100 II turi keletą naujų funkcijų, įskaitant naują jutiklį, objekto aptikimo automatinį fokusavimą ir viso pločio 4K vaizdo įrašą. Įspūdingiausia yra tai, kad nepaisant papildomų šių funkcijų, fotoaparato kaina yra 7,499 2,500 USD, o tai yra maždaug 100 XNUMX USD mažiau nei jo pirmtakas GFXXNUMX.

GFX100 II korpusas yra kompaktiškesnis nei GFX100, o vertikali rankena dabar yra pasirenkamas priedas. Tačiau fotoaparatas kompensuoja savo mažesnį dydį su patobulintomis specifikacijomis. Jis palaiko tą pačią 102 megapikselių skiriamąją gebą ir turi 43.8 x 32.9 mm jutiklį, kuris siūlo 1.7 karto didesnį paviršiaus plotą nei 35 mm viso kadro jutiklis. Be to, naujoji kamera turi išplėstą ISO diapazoną nuo 80 iki 12,800 4 ir filmuoja viso pločio 60K vaizdo įrašą XNUMX kadrų per sekundę greičiu.

Kalbant apie greitį, GFX100 II naudoja penktosios kartos X-procesorių iš Fujifilm X-H2S ir X-H2 kamerų. Tai leidžia naudoti objekto aptikimo automatinį fokusavimą ir galimybę įrašyti 4:2:2 10 bitų Apple ProRes į dvigubas SDXC arba CFexpress Type-B atminties korteles. Kamera taip pat pristato naujas vaizdo funkcijas, įskaitant objekto sekimą vaizdo režimu ir galimybę pasiekti 8K/30p įrašymą.

Fotografai įvertins naująjį GFX100 II 9.44 milijono taškų elektroninį vaizdo ieškiklį, greitą iki 8 kadrų per sekundę fotografavimo greitį ir naują filmo modeliavimą, pavadintą „Reala Ace“. Reguliuojamas galinis LCD ekranas gali greitai pakreipti aukštyn, žemyn arba į šoną, panašiai kaip Fujifilm X-T5. Tačiau jis neturi galimybės nukreipti į priekį, kad būtų galima savarankiškai įrašyti.

Apskritai, GFX100 II siekia, kad vidutinio formato fotografija būtų lengviau prieinama dėl mažesnės kainos ir nešiojamesnio dizaino. Nors vis dar yra brangi sistema, ji siūlo nedidelę kainą, palyginti su praeities aukščiausios klasės vidutinio formato kameromis. GFX100 II yra universalus sprendimas fotografams, norintiems leistis į vidutinio formato fotografiją.

