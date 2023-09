Kaip Davina McCall atrodo jaunesnė nei bet kada

Davina McCall garsėja jaunatviška išvaizda ir nepaneigiama energija, todėl daugelis stebisi, kaip jai pavyksta atrodyti jaunesnei nei bet kada anksčiau. Nepaisant to, kad Davina buvo viešumoje beveik 30 metų, atrodo, kad ji sensta atgal.

Viena iš jos paslapčių nepaisyti amžiaus yra jos odos priežiūros rutina. Davina tai daro gana paprasta, naudodama įperkamus produktus, kuriuos galima rasti prekybos centruose ir parduotuvėse. Ji prisiekia Garnier miceliniu vandeniu švelniai valyti ir pašalinti makiažą. Ji seka tai su dr. Frances Prenna Jones toniku pavadinimu Formula 2006, kuris idealiai tinka jos riebiai odai. Jos odos priežiūros ritualą užbaigia „Garnier“ prabangus „Ultra-lift“ naktinis kremas ir SPF50 apsaugos nuo saulės priemonė.

Kalbant apie makiažą, Davina teikia pirmenybę natūraliai išvaizdai. Ji dažnai naudoja produktus iš Trinny Woodall asortimento, Trinny London, įskaitant jų BFF De-Stress kremą, kad būtų lengvas padengimas. Paprastas tušas, „Clinique's Chubby Stick“ lūpų dažai ir šiek tiek skaistalai užbaigia jos gaivų išvaizdą.

Vešlūs Davinos plaukai tapo firmine jos įvaizdžio dalimi. Ji pati dažo spynas namuose ir niekada neleidžia plaukams išdžiūti ore, renkasi džiovinimą plaukų džiovintuvu, naudojant gerą šepetį.

Fitnesas vaidina svarbų vaidmenį jaunatviškai Davinos išvaizdai. Ji pasisako už reguliarų mankštą ir mano, kad tai yra raktas į jaunystę. Davina į savo kasdienybę įtraukia įvairias veiklas, tokias kaip greitas šunų pasivaikščiojimas, bėgimas, pilatesas, bokso užsiėmimai ir svorio treniruotės. Savo svetainėje ji netgi turi dešimties minučių rankų treniruotes.

Davina laikosi dietos be cukraus, kuri prisideda prie jos bendros sveikatos. Ji įveikė praeities kovą su anoreksija ir priklausomybe ir dabar teikia pirmenybę savo gerovei.

Apibendrinant galima pasakyti, kad Davina McCall kovos su senėjimu paslaptys apima be rūpesčių odos priežiūros rutiną, natūralų makiažą, gražius plaukus, reguliarius pratimus ir dietą be cukraus. Jos įsipareigojimas rūpintis savimi ir išore yra tai, kas leidžia jai atrodyti jaunesnė nei bet kada.

Šaltiniai:

- "The Sun"

- Veidrodis

Rašyti navigaciją